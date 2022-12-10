Những loại cây được thầy phong thủy khuyên nhà nào cũng phải có trong bếp: lọc không khí, hóa giải các nguồn năng lượng tiêu cực

Cây phát lộc mang lại sự ấm cúng, hài hòa cho không gian bếp. Nó cũng kích hoạt vận may, sự tăng trưởng tiền bạc cho gia chủ.

Loại cây này dễ sống, dễ phát triển nên gia chủ có thể đặt ở những nơi không có ánh sáng tự nhiên chiếu vào.

Một chậu cây phát lộc thường là tổ hợp của nhiều thân cành đơn lẻ hoặc các cành được đan lại với nhau. Số lượng thân cành trong một chấu có ý nghĩa khác nhau trong phong thủy. Gia chủ có thể chọn chậu cây phát lộc có 3, 5 hoặc 9 thân để cầu sức khỏe , sự sung túc về tiền bạc trong gia đình.

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Cây cam, chanh, quất

Các loại cây thuộc họ cam chanh luôn đứng đầu bảng xếp hạng nhưng cây giúp hút tài lộc vào nhà. Loại cây này không chỉ để làm cảnh mà còn có thể đơm hoa kết trái - một dấu hiệu tốt cho sự thành công, báo hiệu những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ngoài ra, những cây này còn là biểu tượng của sự lạc quan, tích cực, đem lại may mắn, giàu sang cho gia chủ.

Cây lưỡi hổ

Là loại cây phong thủy trong bếp rất hợp cho những chị em nội trợ thuộc mệnh Thổ. Bên cạnh đó, nó còn là 1 trong những cây kiểng để trong nhà bếp giúp thanh lọc không khí cực hiệu quả. Có khả năng lọc được các khí như formaldehyde. Nó cũng nằm trong danh sách cây khử mùi nhà vệ sinh hiệu quả được nhiều người khen nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Cây húng bạc hà

Húng bạc hà là một loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn của người Việt. Bạn có thể sử dụng húng bạc hà làm rau sống, ăn kèm với các món ăn chính trong bữa cơm gia đình.

Loại cây này phát triển nhanh trong môi trường ẩm nên bạn chỉ cần chịu khó tưới nước đều cho cây.

Cây húng bạc hà cũng có chức năng điều hòa không khí, xua tan âm khí, đem nguồn năng lượng tươi mới cho khu bếp.

Cây trầu bà vàng

Loại cây này dễ chăm sóc, có thể sống trong đất hoặc nước đều được. Bạn có thể đặt một chậu cây trầu bà ở nơi ít người qua lại. Cây này không đòi hỏi phải có nhiều ánh sáng tự nhiên nên rất thích hợp với những không gian kín như phòng bếp. Cây trầu bà vàng có thể điều hòa âm dương, hóa giải các nguồn năng lượng tiêu cực trong phòng bếp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.