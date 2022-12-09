6 điều kiêng kỵ không được bỏ qua trong phong thủy nhà bếp nếu muốn tăng vượng khí cho gia đình

Tủ lạnh là nơi cất giữ thức ăn. Theo phong thủy, đây cũng là vật có tác dụng tủ tài, thuộc Thủy. Vòi rửa trong nhà bếp cũng đại diện cho Thủy. Nếu để bếp nấu (thuộc Hỏa) đối diện với tủ lạnh hoặc vòi rửa thì Thủy - Hỏa xung khắc sẽ làm ảnh hưởng đến phong thủy của căn nhà.

Không nên đặt bếp nấu gần hoặc trên đường ống dẫn nước vì theo ngũ hành bếp là Hỏa luôn tương khắc với nước - Thủy. Nếu phạm phải cách cục Thủy - Hỏa tương khắc thì vận khí của các thành viên trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng.

Bếp nấu cũng không nên đặt gần tủ lạnh vì như vậy dầu mỡ, hơi nóng từ việc nấu ăn sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Cửa bếp không nên ở hướng nam

Cửa bếp không hợp với hướng nam. Vì hướng nam thuộc hỏa về mặt vận khí, thêm hỏa sinh hỏa càng không tốt cho nhà ở. Hơn nữa hướng nam lại nhận thêm ánh sáng mặt trời và thức ăn dễ bị hư hỏng. Còn khi gió nam thổi, khói nấu nướng sẽ bay khắp phòng.

Hướng Đông Nam được xem là đẹp và tốt nhất để đặt bếp. Bởi vì hướng này sẽ giúp cho gia chủ gặp may mắn trong công việc, cuộc sống và đồng thời có nhiều tài lộc.

Nhà bếp cũng không nên đặt ở trung tâm nhà. Nhà hợp phong thủy được xem là nơi mang nguồn năng lượng Hỏa còn trung tâm được ví là trái tim của ngôi nhà. Vị trí trung tâm là nơi mà mạch khí cần sự yên tĩnh và ổn định.

Nếu đặt phòng bếp ở trung tâm của ngôi nhà, thì Hỏa khí tỏa ra từ bếp sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Bếp tránh hướng vào cửa nhà vệ sinh

Miệng bếp cần tránh hướng vào cửa của nhà vệ sinh, vốn là nơi có nhiều uế khí. Nếu đặt bàn bếp đối diện nhà vệ sinh thì vận may của bạn sẽ bị uế khí cuốn đi, bản thân gia chủ cũng có thể mắc phải bệnh tật triền miên.Bếp không nên hướng thẳng vào cửa chính

Theo quan niệm phong thủy nhà bếp, cửa phòng nhìn thẳng vào miệng bếp sẽ khiến 'tài phú đa hoa', tức là tiền nong trong nhà sẽ luôn bị thiếu hụt, bên cạnh đó còn gây tổn hại đến sức khỏe của gia chủ.

Trong trường hợp không thể thay đổi được, có thể dùng tủ hay bình phong, mành rèm để ngăn trước bếp, làm giảm luồng khí vận động từ cửa vào bếp.

Kiêng đường từ cửa đâm thẳng vào bếp

Theo quan niệm truyền thống ở trung quốc thì bếp nấu là chỗ nấu nướng nuôi sống cả nhà vì vậy cách đặt hướng bếp không nên đặt quá lộ liễu, đặc biệt là không nên để cửa nhìn thẳng vào bếp nấu vì như vậy nó sẽ dẫn khí từ ngoài xông thẳng vào không lợi, sẽ mất mát, như cổ nhân dạy: “Cửa nhà thẳng vào bếp, gia súc sẽ dễ mất”.

Ảnh minh họa: Internet

Cửa bếp không được đối diện với cửa phòng ngủ

Nếu trường hợp nhà chỉ có 1 hành lang ở giữa sẽ dễ khiến luồng khí dầu mỡ, tanh hôi từ phòng bếp tràn vào phòng ngủ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người.

Vì phòng ngủ là không gian riêng tư dành để nghỉ ngơi nên cần sự yên tĩnh. Còn nhà bếp là nơi sinh hỏa, sinh nhiệt và có những mùi hôi khó chịu.

Việc đặt phòng bếp đối diện với phòng ngủ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của người ở trong phòng.

Không đặt bếp ở trung tâm của nhà

Đây là điều tốt kỵ trong phong thủy phong bếp cần tránh. Bởi, “Trung Cung” là nơi được xem là cung bị động, nơi mà mạch Khí phải được ổn định và bình an. Nên nếu bếp được đạt ở vị trí này sẽ gây ra sự không ổn định trong nhà, còn người khi sức khỏe không tốt, thường xuyên gặp khó khăn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.