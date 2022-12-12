Kéo là vật sắc nhọn. Theo phong thủy, nếu không giữ nó cẩn thận, bạn có thể rước tai họa vào nhà. Đặt kéo dưới gối là một điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ vì nó có thể thu hút điều không may. Trên thực tế, để một vật sắc nhọn như kéo ngay dưới gối có thể khiến bạn bị thương nếu không cẩn thận.

Theo truyền thuyết, búp bê là hiện thân của những bé gái xấu số. Đây cũng là công cụ thường dùng để thực hiện bùa chú. Thế nên búp bê thường ẩn chứa những điều không mấy may mắn. Để búp bê dưới gối dễ khiến người ta liên tưởng tới những điều kinh dị, gây ra ác mộng. Thử nghĩ mà xem, nếu tỉnh dậy lúc canh ba, hình dáng búp bê mờ mờ ảo ảo có thể khiến ta cảm thấy có bóng ma quỷ lởn vởn, gây hoang mang lo sợ, ảnh hưởng tới sức khỏe .

Thuốc men

Có một số người phòng đau ốm hoặc mắc bệnh mãn tính thường để thuốc bên gối khi ngủ phòng trường hợp không may. Đây là hành động kiêng kị, phạm vào phong thủy. Trước hết là vì vi khuẩn trên gối có thể khiến thuốc bị biến chất hoặc bám vào thuốc, khi uống sẽ đi vào cơ thể.

Mặt khác, thuốc men để đầu giường, dù gia chủ không bị ốm nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng về tâm linh. Ma quỷ có thể cho rằng người đó đang bệnh, dương khí suy giảm, dễ tới gần quấy phá, gieo rắc bệnh tật.

Ảnh minh họa: Internet

Túi thơm

Một số người thích đặt túi thơm trong phòng ngủ để tạo mùi nhẹ nhàng cho không gian, giúp hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, túi thơm không nên đặt ở ngay dưới gối hoặc đầu giường ngủ. Mùi của túi thơm quá mạnh có thể khiến bạn khó ngủ hơn. Ngoài ra, nếu túi thơm kém chất lượng, nó có thể chứa cả những chất gây ung thư, khiến cơ thể sinh bệnh nếu tiếp xúc thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Chìa khóa

Rất nhiều gia đình để tăng cảm giác an toàn thường đặt chìa khóa dưới gối. Thói quen này tiện cho việc tìm khóa đóng, mở cửa. Song, trong quan niệm tâm linh, giữ chìa khóa dưới gối sẽ khiến cho tài vận trong nhà bị ngưng trệ. Chìa khóa là biểu tượng cho sự khai thông tiền bạc. Để khóa dưới gối tức là ngăn cản vận son tài chính đến với gia chủ, dễ mang lại khủng hoảng về kinh tế. Thay vì để dưới gối, gia chủ nên cất chìa khóa trên bàn hoặc trên kệ gần tầm với để tránh vận xui về tiền bạc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.