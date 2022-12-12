5 thứ đại kỵ cần tránh đặt dưới gối ngủ: hút tà khí, dương khí suy giảm, bệnh tật liên miên

Nhà đẹp 12/12/2022 07:32

Nhiều người vẫn còn thói quen đặt những thứ này dưới gối ngủ vì nghĩ rằng chúng sẽ giữ an toàn, thế nhưng sự thật không phải thế!

Kéo

Kéo là vật sắc nhọn. Theo phong thủy, nếu không giữ nó cẩn thận, bạn có thể rước tai họa vào nhà. Đặt kéo dưới gối là một điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ vì nó có thể thu hút điều không may. Trên thực tế, để một vật sắc nhọn như kéo ngay dưới gối có thể khiến bạn bị thương nếu không cẩn thận.

Búp bê

Theo truyền thuyết, búp bê là hiện thân của những bé gái xấu số. Đây cũng là công cụ thường dùng để thực hiện bùa chú. Thế nên búp bê thường ẩn chứa những điều không mấy may mắn. Để búp bê dưới gối dễ khiến người ta liên tưởng tới những điều kinh dị, gây ra ác mộng. Thử nghĩ mà xem, nếu tỉnh dậy lúc canh ba, hình dáng búp bê mờ mờ ảo ảo có thể khiến ta cảm thấy có bóng ma quỷ lởn vởn, gây hoang mang lo sợ, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Thuốc men

Có một số người phòng đau ốm hoặc mắc bệnh mãn tính thường để thuốc bên gối khi ngủ phòng trường hợp không may. Đây là hành động kiêng kị, phạm vào phong thủy. Trước hết là vì vi khuẩn trên gối có thể khiến thuốc bị biến chất hoặc bám vào thuốc, khi uống sẽ đi vào cơ thể.

Mặt khác, thuốc men để đầu giường, dù gia chủ không bị ốm nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng về tâm linh. Ma quỷ có thể cho rằng người đó đang bệnh, dương khí suy giảm, dễ tới gần quấy phá, gieo rắc bệnh tật.

5 thứ đại kỵ cần tránh đặt dưới gối ngủ: hút tà khí, dương khí suy giảm, bệnh tật liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Túi thơm

Một số người thích đặt túi thơm trong phòng ngủ để tạo mùi nhẹ nhàng cho không gian, giúp hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, túi thơm không nên đặt ở ngay dưới gối hoặc đầu giường ngủ. Mùi của túi thơm quá mạnh có thể khiến bạn khó ngủ hơn. Ngoài ra, nếu túi thơm kém chất lượng, nó có thể chứa cả những chất gây ung thư, khiến cơ thể sinh bệnh nếu tiếp xúc thời gian dài.

5 thứ đại kỵ cần tránh đặt dưới gối ngủ: hút tà khí, dương khí suy giảm, bệnh tật liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chìa khóa

Rất nhiều gia đình để tăng cảm giác an toàn thường đặt chìa khóa dưới gối. Thói quen này tiện cho việc tìm khóa đóng, mở cửa. Song, trong quan niệm tâm linh, giữ chìa khóa dưới gối sẽ khiến cho tài vận trong nhà bị ngưng trệ. Chìa khóa là biểu tượng cho sự khai thông tiền bạc. Để khóa dưới gối tức là ngăn cản vận son tài chính đến với gia chủ, dễ mang lại khủng hoảng về kinh tế. Thay vì để dưới gối, gia chủ nên cất chìa khóa trên bàn hoặc trên kệ gần tầm với để tránh vận xui về tiền bạc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Những loại cây được thầy phong thủy khuyên nhà nào cũng phải có trong bếp: lọc không khí, hóa giải các nguồn năng lượng tiêu cực

Những loại cây được thầy phong thủy khuyên nhà nào cũng phải có trong bếp: lọc không khí, hóa giải các nguồn năng lượng tiêu cực

Đặt thêm những chậu cây này trong nhà bếp, bạn sẽ nhận được vô vàn "Lộc Trời ban", không những thế nguồn không khí sẽ được thanh lọc trong lành.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở những thứ không để dưới gối ngủ

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 6 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 6 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành