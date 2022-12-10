4 thứ này cứ để dưới gầm giường có ngày 'rò rỉ' tài lộc, thành viên trong gia đình bất hòa cãi vã thường xuyên

Nhà đẹp 10/12/2022 20:13

Hao tài tốn của, sức khỏe giảm sút chỉ vì thói quen 'nhét hết' đồ vật này vào gầm giường vì nghĩ rằng sẽ tiết kiệm được diện tích của căn nhà.

Vật dụng làm bằng sắt

Trong phong thủy, sắt được coi là binh khí lạnh, có tà khí. Những vật bằng sắt sẽ ảnh hưởng đến vận may của con người, phá hủy phong thủy của căn nhà.

Để đồ vật bằng sắt dưới gầm giường sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ. Theo thời gian, nó còn ảnh hưởng đến vượng khí của gia đình. Vì vậy, trong con mắt của người xưa, sắt là đồ dùng không tốt.

Theo quan điểm khoa học, sắt có liên quan đến từ trường trái đất. Đặt vật dụng bằng sắt dưới gầm giường có thể làm gia tăng từ trường ở khu vực nghỉ ngơi. Từ trường có thể làm rối loạn tim mạch và trao đổi chất.

4 thứ này cứ để dưới gầm giường có ngày 'rò rỉ' tài lộc, thành viên trong gia đình bất hòa cãi vã thường xuyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc

Thuốc có thể chữa bệnh nhưng lại là biểu tượng của sự xui xẻo và bệnh tật, đặt thuốc dưới gầm giường sẽ làm xáo trộn phong thủy. Vị trí của thuốc trong phong thủy không cao nên nhiều người cho rằng thuốc đặt dưới gầm giường sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình.

Các loại thuốc tốt nhất nên được bảo quản ở nơi khô ráo và sắp xếp ngăn nắp. Thuốc bắc cần được để ở nơi khô và thoáng khí, dưới gầm giường ẩm thấp không những ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc mà thậm chí còn gây nấm mốc.

Quần áo 

Thường thì mọi người có thói quen để đồ dưới gầm giường cho gọn, nhưng đây được xem là điều mang gây xui xẻo. Khi đồ đạc để dưới giường sau một thời gian sẽ bám bụi sẽ tích tụ khí xấu, ảnh hưởng đến người nằm.

Chú ý nếu để quần áo cũ để dưới gầm giường thì mang đến nguy hiểm. Và việc làm này có thể gây ra cho bạn rắc rối trong chuyện tình cảm, tiền bạc.

4 thứ này cứ để dưới gầm giường có ngày 'rò rỉ' tài lộc, thành viên trong gia đình bất hòa cãi vã thường xuyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mảnh vỡ, đồ vụn vặt cũ

Nếu đặt quá nhiều những mảnh vỡ vụn, hoặc những đồ dùng đã lâu không dùng đến ở dưới gầm giường thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra như chuyện tình cảm gặp rắc rối, tiền bạc bị rò rỉ, bị kẻ tiểu nhân làm hại. Đặc biệt, tình cảm vợ chồng ngày một xa cách, lạnh nhạt, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình sẽ trở nên bất hòa, có nhiều mâu thuẫn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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