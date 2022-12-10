Trồng cây trước nhà tránh ngay 5 loại cây: dẫn dụ âm khí đến nhà, chặn đứng tài lộc, ảnh hưởng đến vận khí gia đình

5 loại cây dưới đây có thể mang lại ám khí, những điều không tốt đẹp cho gia đình bạn. Nếu có ý định trồng thì hãy dẹp bỏ suy nghĩ đấy ngay.
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Cây mít
Người xưa có câu: "Cây mít có ma, cây đa có thần" ngụ ý chỉ cây mít thường là nơi thu hút nhiều tà khí, mang lại những điều không tốt cho gia chủ.
Ngoài ra, mít là cây rụng nhiều lá nên gia chủ sẽ phải quét rất nhiều. Trái mít hỏng, rụng cũng là nơi thu hút nhiều côn trùng không tốt.
Cây liễu
Người xưa đặc biệt kiêng trong cây liễu trước nhà bởi từ liễu gần giống với từ lưu (trong tiếng Hán) nghĩa là chảy đi, đổ đi. Như vậy đồng nghĩa với việc đổ tài lộc, làm vận khí suy giảm.
Ngoài ra, tán liễu lòa xòa, rủ xuống che khuất khu vực minh đường của căn nhà, làm cho không khí không thể lưu thông, gây bất lợi cho phong thủy của căn nhà.
Theo quan niệm phong thủy, cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn âm khí vào nhà. Loại cây này cũng không có hạt, khiến người ta liên tưởng đến điều không tốt trong việc sinh con đẻ cái.
Cây dâu
Cây dâu thường được trồng trong chậu cảnh, đặt trước cửa nhà để trang trí vì dâu vừa dễ trồng lại ra nhiều quả màu sắc sặc sỡ rất đẹp.
Thế nhưng ít ai biết đây chính là loại cây ảnh hưởng lớn đến vận khí của gia đình. Từ xưa đến nay dân gian vẫn lưu truyền quan niệm kiêng trồng dâu trước cửa nhà vì trong tiếng Hán, cây dâu đọc là “tang” cùng âm với “tang ma”, “tang tóc” là biểu hiện của chết chóc, điều không may mắn.
Cây bách
Cây bách có dáng đẹp tự nhiên nhưng người ta thường trồng ở mộ phần của người đã khuất. Vì vậy, loại cây này được cho là không mang tới điều tốt lành cho những người đang sống, không nên trồng ngay trước cửa nhà.
Cây đa
Dân gian mấy nghìn đời nay vẫn thường quan niệm cây đa là loại cây linh thiêng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều nơi còn dựng cả bát hương dưới gốc đa.
Người xưa vẫn quan niệm đa là nơi trú ngụ của âm khí, thường được trồng ở đền thờ, miếu mạo, gốc rễ của cây đa thường to và thô nên dễ khiến cho địa hình đất đai lồi lõm và gây ra sự mất cân bằng cho ngôi nhà. Vì thế cây đa cũng chắc chắn không hợp khi trồng trước nhà hoặc trong vườn.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.