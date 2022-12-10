Máy giặt có cả yếu tố Thủy sẽ xung khắc với yếu Hỏa của bếp. Ngoài ra, bếp đại diện cho tài lộc, nếu đặt sai vị trí hoặc bị các yếu tố bất lợi khác tác động sẽ gây ảnh hưởng đến ài vận và sức khỏe của người phụ nữ trong gia đình.

Trên thực tế, bếp nấu là nơi có nhiều dầu mỡ, mắm muối, hơi nóng bốc lên nhiều. Đặt máy giặt ở đây sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Một quan điểm khác cho rằng bếp là nơi ở của Táo quân, nếu đặt máy giặt trong bếp thì xú uế từ quần áo bẩn có thể xâm phạm đến các vị thần này và gây ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Dù vậy, nhà bếp là nơi Hỏa khi vượng, có thêm yếu tố Thủy trong bếp cũng có thể giúp cân bằng ngũ hành. Nếu bắt buộc phải đặt máy giặt trong bếp, hãy chú ý đặt cách xa bếp nấu và luôn vệ sinh máy sạch sẽ, không để quần áo bẩn bừa bãi.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt máy giặt ở phòng tắm, nhà vệ sinh

Đây là một trong những vị trí mà nhiều gia đình lựa chọn để đặt máy giặt, máy sấy.

Tuy nhiên, các thiệt bị có dòng điện như máy giặt, máy sấy nên cũng có tính Hỏa khi hoạt động, trong khi đó nhà tắm, nhà vệ sinh lại thuộc nhóm Thủy. Thủy - Hỏa khắc nhau sẽ gây ra nguồn năng lượng xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến vận may, tiền tài của gia đình.

Về mặt khoa học, đặt các thiết bị điện ở trong nhà vệ sinh ẩm ướt sẽ dễ gây ẩm mốc, chập điện, làm giảm tuổi thọ.

Vì vậy, bạn nên hạn chế đặt máy giặt, máy sấy ở những vị trí này.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt máy giặt ở tường bên phải của nhà ở

4 phương của gia đình là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Một gia đình bình an, hạnh phúc nghĩa là 4 phương cân bằng và khắc chế lẫn nhau. Tường phải của gia đình là phương Bạch Hổ chủ về sự hung hại, tường trái của căn nhà là Thanh Long chủ về sự cát lợi.

Đặt máy giặt sát tường phải đồng nghĩa với việc Bạch Hổ được hỗ trợ để mạnh hơn. Bạch Hổ mạnh, Thanh Long yếu sẽ tạo thành thế "Bạch Hổ chèn ép Thanh Long", ảnh hưởng xấu đến cả gia đình.

Vị trí sao Ngũ Hoàng

Theo phong thủy, sao Ngũ Hoàng là một ngôi sao xấu, đại diện cho bệnh tật, xui xẻo. Vì vậy, gia đình nên tránh đặt các thiết bị điện tử như máy giặt, máy sấy ở vị trí sao Ngũ Hoàng.

Tùy vào hướng và vị trí thiết kế các căn phòng mà vị trí của sao Ngũ hoàng cũng thay đổi. Về vấn đề này, bạn nên nhờ các kiến trúc sư hoặc những người có am hiểu về phong thủy tư vấn.

Đặt máy giặt ở ban công

Nếu đặt máy giặt ở ban công sẽ che ánh sáng trong nhà, không có lợi cho sự lưu thông của không khí và ánh sáng, do vậy không có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì gia chủ cần chú ý đặt máy giặt ở góc phía Đông Nam hoặc chính Đông của ban công để hạn chế tối đa những điều “xung”.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.