3 hiện tượng xảy ra vào cuối năm trong nhà là điềm báo bạn sắp giàu to, tin vui hỷ tín tìm đến tận cửa

Dân gian có câu "đất lành chim đậu". Chim được coi là loài vật có linh tính, chúng sẽ tìm đến những nơi có phong thủy tốt. Người xưa cho rằng, chim bay lượn vào nhà, chim hót vang hay chim làm tổ trong nhà đều là điềm báo magn phước lành, may mắn, thuận lợi cho gia chủ.

Ngoài chim khách, một số loài chim khác cũng được cho là mang đến may mắn, an lành đến nhà như chim sẻ, chim én, chim cu, chim gõ kiến...

Đặc biệt, nếu chim khách đến đậu và hót trước cửa nhà là điềm báo sắp có phú quý đến nhà. Thành viên trong gia đình sắp nhận tin vui hoặc tài vận thời gian tới sẽ hanh tông. Ngoài ra, tiếng chim khách thánh thót cũng mang đến cảm giác vui vẻ, sảng khoái cho mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Cây khô héo đ.âm chồi nảy lộc

Nếu bạn thấy rằng cây cối có cành lá xanh tốt, xum xuê là điềm báo về sức sống càng mãnh liệt thì đó là dấu hiệu may mắm. Nếu bạn thấy lá cây rụng xuống, cành lá khô héo chứng tỏ sự sống sắp kết thúc của một năm cũ.

Khi mùa xuân đến, mưa thuận gió hòa, cây cối trong nhà đ.âm chồi nảy lộc. Nhiều người cho rằng đây là điềm báo, chứng tỏ sắp có tin vui,hỷ tín sắp ghé tới nhà bạn và đây chính là một điều may mắn đến với các thành viên trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Chim yến làm tổ

Chim yến được xem là một loài chim di trú, và nó đại diện cho sự giàu có và phát tài. Nếu gia đình nào có chim yến ở gần bên, hoặc làm tổ trên mái nhà, thì đó là dấu hiệu nhà sắp có tài vận, có hỷ sự, đại cát đại lợi. Chỉ cần chủ nhà duy trì được tâm trạng tốt, đối đãi với những người xung quanh chan hòa, lương thiện, thì chắc chắc trong sự nghiệp sẽ có sự đột phá, chức vụ thăng tiến, tài lộc dồi dào, tương lai phú quý. Nhiều người không biết, các con vật cát tường đều có năng lực tự bảo vệ bản thân mình. Chúng sẽ chọn những nơi đáng tin, những nơi có phong thủy tốt để làm chỗ ở. Nên nếu thấy chim yến ở gần nhà hay ở trong nhà thì hãy yên tâm vì gia đình bạn đang cát tường.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.