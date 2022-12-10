Dọn nhà không được mắc phải 5 điều đại kỵ nếu muốn rước tài lộc cả năm 2023

Nhà đẹp 10/12/2022 06:01

Cần phải lưu ý tránh mắc phải 5 điều kiêng kỵ phong thủy khi dọn nhà đón Tết 2023, bạn nên biết để không bị mắc xui xẻo cả năm.

Treo tranh không phù hợp

Tết là dịp các gia đình sẽ treo những bức tranh phong thủy để trang trí cho căn nhà. Tuy nhiên, không phải bất cứ tranh nào cũng có thể treo trong nhà. Những bức tranh có màu sắc u ám, tối tăm, tranh thú dữ... là đại kỵ, không nên treo trong phòng khách, đặc biệt là vào dịp Tết. Để đón năm mới may mắn, gia chủ nên treo tranh có ý nghĩa tốt đẹp như tranh đàn gà, đàn lợn, thuận buồm xuôi gió... Đây đều là những bức tranh ngụ ý về sự sinh sôi nảy nở, làm ăn thuận lợi, màu sắc tươi sáng, mang lại không khí vui vẻ cho gia đình vào dịp năm mới.

Dọn nhà không được mắc phải 5 điều đại kỵ nếu muốn rước tài lộc cả năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không di chuyển bát chân hương tùy tiện

Các nhà tâm linh cho rằng, bàn thờ là nơi linh thiêng, phù hộ cho gia đình bình an, ấm no và hạnh phúc. Do đó, gia chủ không nên tùy tiện động chạm di chuyển. Bởi điều này sẽ làm tổ tiên, các vị thần khó an vị để phù hộ cho con cháu.

Ngoài ra, nếu di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dễ chuyển sang hướng xấu, gây xui xẻo cho gia đình trong cả năm. Bên cạnh đó, việc di chuyển bát hương tùy tiện còn khiến lòng thành của bạn sẽ không được thần linh chứng giám, gây những điều thiếu may mắn và ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ.

Bàn thờ là nơi vô cùng quan trọng, mang lại tài lộc, an khang, sức khỏe tâm linh cho mọi người trong gia đình. Nếu bàn thờ thu nạp được sinh khí tốt thì con cháu sẽ được hưởng phúc, làm ăn phát đạt, mọi sự hanh thông. 

Dọn nhà không được mắc phải 5 điều đại kỵ nếu muốn rước tài lộc cả năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không tháo cửa chính

Trong cuộc tổng vệ sinh nhà cửa dịp Tết, nhiều gia đình sẽ tháo dỡ các bộ phận, linh kiện trong nhà để lau dọn cho sạch sẽ. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được tháo cửa chính ra để lau bởi cửa chính là khởi khí của ngôi nhà. Khởi khí là nơi để thu hút tài lộc, thu hút may mắn. Nếu bạn vô tình đụng vào cửa chính thì rất có thể sẽ làm ảnh hưởng tới tài lộc và may mắn của gia đình mình.

Vì vậy, nếu bạn muốn thay đổi vị trí của bếp hay tháo cửa chính để lau dọn thì cần thắp hương, thành tâm xin thần tài, thổ địa, chư vị thần linh trước khi làm.

Không treo dao kéo trên tường

Khi dọn dẹp không gian bếp, gia chủ cần tránh treo các vật sắc nhọn như dao, kéo... lên tường. Những vật dụng này vô tình sẽ trở thành sát khí, khiến vận khí trong nhà xấu đi. Trong phòng bếp nên đặt những đồ vật mang tính chất trang trí như hộp khăn giấy, khay trà, giá để rượu...

Tránh dùng đồ không sạch để lau dọn bàn thờ

Khi đã biết việc dọn bàn thờ ngày Tết rất quan trọng thì gia chủ tuyệt đối không được lơ là việc dùng đồ vật lau dọn.

Những đồ lau dọn bàn thờ như chổi quét, khăn lau, khăn khô đều phải là đồ sạch, được mua về để dùng riêng cho việc lau dọn bàn thờ tổ tiên.

Ngoài ra, cần hạn chế dùng chổi, khăn lau dọn chung, vốn mang nhiều uế tạp, không đảm bảo sự tôn nghiêm nơi thờ cúng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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