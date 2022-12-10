Không muốn vận xui năm cũ đeo bám thì dọn nhà cửa đừng tiếc rẻ những giữ lại 6 thứ!

Vì cuộc sống bận rộn nên nhiều người thường không chú ý đến việc chăm sóc cây cối, dọn những bình hoa đã tàn trong nhà. Những thứ này lại có ảnh hưởng rất lớn tới phong thủy của ngôi nhà.

Trong khi đó, cây héo úa cũng là một điềm báo không tốt, cho thấy xui xẻo sắp đến. Do đó, gia chủ nên chú ý chăm sóc cho cây trồng trong nhà. Cây đã héo úa thì nên bỏ đi, thay bằng những cây mới, xanh tốt.

Theo phong thủy, hoa khô đại diện cho nguồn năng lượng yếu, trì trệ, không tốt cho chủ nhân. Trong phòng làm việc, sự hiện diện của hoa khô sẽ khiến các thành viên trong gia đình khó chịu.



Ảnh minh họa: Internet

Tấm thảm cũ

Thảm trải sàn trong nhà rất dễ bám bẩn và là một trong những khu vực được đánh giá bẩn nhất trong nhà. Bởi vì gần 96% lòng bàn chân hội tụ vi khuẩn gây bệnh, mỗi lần lau chân vào thảm đều sẽ mang theo mầm bệnh.

Do đó, để giảm lượng vi khuẩn trên thảm lót chân, nên giặt bằng xà phòng mỗi tuần 1 lần. Sau đó dùng vòi cao áp xịt mạnh để loại bỏ xà phòng và rửa trôi bụi bẩn, vi khuẩn.

Với lót chân, nên phơi nơi có nhiều ánh nắng và gió là tốt nhất. Đây là cách hữu hiệu nhất để tái sử dụng thảm.

Tuy nhiên, sang năm mới, nếu chiếc thảm nhà bạn quá cũ nên đổi ngay cái mới để loại bỏ vi khuẩn, tống khứ xui xẻo, đón tài lộc nhé.

Quần áo rách

Nhiều gia đình có thói quen tích trữ quần áo cũ, rách không mặc tới trong nhà để làm giẻ lau hoặc cho vào nhà kho. Đây là một sai lầm đáng sợ, cần phải thay đổi nhanh chóng vì nó khiến gia chủ và các thành viên trong gia đình dễ bị hao tài, tổn lộc. Đứng từ góc độ phong thủy chiêu tài, quần áo chính là “y lộc”, theo quan niệm cổ xưa, chỉ người nghèo mới phải mặc trang phục, xiêm y rách rưới như ăn mày, nông dân, người ở tầng lớp thấp kém… Chính vì thế, giữ quần áo rách trong nhà sẽ kiềm tỏa khả năng tài chính của gia chủ, khiến cho gia đình mãi không thể nào khá lên được. Xét ở góc độ phạm phong thủy, quần áo rách bị xếp hạng đầu bảng vì nhiều người không để ý và dễ mắc phải sai lầm này.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ chết

Đồng hồ là biểu tượng của thời gian. Một trong những đại kỵ phong thủy là giữ đồng hồ chết trong nhà. Theo quan niệm dân gian, đồng hồ tượng trưng cho thời gian của sự sống. Khi đồng hồ ngừng chạy, nó mang ý nghĩa của sự mất mát, không may mắn cho gia đình. Vì vậy, khi đồng hồ không hoạt động, bạn nên kiểm tra, thay pin, sữa chữa hoặc thay một chiếc đồng hồ mới.

Gương vỡ

Theo quan niệm từ xa xưa, gương là vật linh để trừ tà và một khi bị nứt, vỡ sẽ mang điềm báo xấu. Nếu gương vỡ mà không vứt đi chỉ giữ lại điều xui xẻo, quan trọng hơn là dễ bị đứt tay trong những lần dùng sau.

Dọn nhà cuối năm, nếu không may làm vỡ gương, bát đĩa, cũng không nên vứt vào thùng rác hay ngoài đường. Hãy gói vào một túi giấy bóng đem chôn xuống lòng đất ở xa nhà, như vậy điềm gở mới được hóa giải triệt để.

Máy móc đã hỏng

Các loại máy móc, đồ dùng điện trong nhà ngoài những công dụng chính như bạn thường thấy thì tác dụng của nó trong phong thủy cũng không hề nhỏ đâu nhé. Sức mạnh, năng lượng và quyền lực của ngôi nhà được thể hiện hết chính qua những đồ dùng điện hết sức thân thuộc này đấy. Những máy móc, đồ dùng này khi đã hỏng thì không nên để trong nhà nữa vì nó ít nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, máy móc hỏng được coi là một trong những đồ vật không nên đặt trong nhà theo phong thủy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.