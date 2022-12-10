Bạn phải ghi nhớ nếu nhà có 5 dấu hiệu này tuyệt đối không nên bán: càng ở lâu càng thu được nhiều lộc, dễ thăng tiến trong sự nghiệp, gia đình hòa thuận hạnh phúc

Nhà đẹp 10/12/2022 20:23

Nếu ngôi nhà của bạn đang có những thứ này đừng dại mà bán chúng đi, mất lộc đấy! Cố gắng gắn bó lâu dài chắc chắn bạn sẽ nhận được điều mà bạn đang mong đợi.

Cửa chính vững chắc

Theo quan niệm của người xưa, cửa chính/cửa ra vào là nơi đón tiếp Thần Tài, mở đường cho tài lộc, thịnh vượng vào nhà. Vì vậy, cửa chính cần giữ sạch sẽ, kiên cố, không có dấu hiệu nứt, hỏng. Nhà có cửa chính vững chắc thì phong thủy cũng tốt. Đặc biệt, những ngôi nhà đã xây vài chục năm nhưng cửa chính vẫn tốt, nước sơn vẫn đậm màu là dấu hiệu may mắn. Gia chủ nên thường xuyên vệ sinh, lau dọn khu vực cửa ra vào, không bày bừa, để đồ vật chắn ngang cửa cản đường cát khí vào nhà.

Bạn phải ghi nhớ nếu nhà có 5 dấu hiệu này tuyệt đối không nên bán: càng ở lâu càng thu được nhiều lộc, dễ thăng tiến trong sự nghiệp, gia đình hòa thuận hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cửa nhà kiên cố là dấu hiệu của tài lộc vững chắc thì cửa bị nghiêng lệch, hư hỏng lại là đại kỵ phong thủy, điềm báo xui xẻo.

Cửa xô lệch cản trở những nguồn năng lượng tốt vào nhà, khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo, đường công danh sự nghiệp trắc trở. Vì vậy, nếu cửa chính có dấu hiệu hư hỏng, nghiêng lệch, gia chủ nên nhanh chóng sửa chữa.

Ánh sáng chan hòa

Khi xem xét đến chất lượng phong thủy của một ngôi nhà, ánh sáng ban ngày là một yếu tố đặc biệt quan trọng. Sự phát triển của vạn vật phụ thuộc vào mặt trời, ánh nắng mặt trời có thể mang lại ánh sáng và hơi ấm, có tác dụng diệt khuẩn, cũng có thể nâng cao khả năng miễn dịch của con người, thúc đẩy quá trình tổng hợp vitamin...

Thực tiễn nhiều năm đã chứng minh rằng ngôi nhà tràn ngập ánh sáng là dấu hiệu phong thủy tốt. Gia đình sống trong ngôi nhà này thường làm ăn suôn sẻ, sức khỏe dồi dào và có quý nhân phù trợ trong sự nghiệp.

Bạn phải ghi nhớ nếu nhà có 5 dấu hiệu này tuyệt đối không nên bán: càng ở lâu càng thu được nhiều lộc, dễ thăng tiến trong sự nghiệp, gia đình hòa thuận hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xung quanh ngôi nhà không có vật dẫn dụ sát khí

Những vật có thể dẫn dụ sát khí có thể là những góc nhọn từ các ngôi nhà khác hay vật thể lớn chĩa thẳng vào ngôi nhà. Ngày nay, đất chật người đông, các ngôi nhà được xây sát nhau. Những góc nhọn của tòa nhà, kiến trúc ngôi nhà được ví như mũi tên chĩa thẳng vào ngôi nhà, mang theo sát khí, khiến gia trạch bất ổn.

Ngôi nhà tam hợp

Theo các chuyên gia phong thủy chia sẻ một nhà nếu như tam hợp thì đó là điều vô cùng may mắn. Yếu tố tam hợp đó là cửa chính ngôi nhà, bếp và khu vực ban công hợp phong thủy với tuổi, mệnh của chủ nhà. Khi ngôi nhà được thiết kế tam hợp sẽ giúp tạo được nhà nguồn vượng khí tổng hòa cho cả ngôi nhà.

Khi bạn sống trong ngôi nhà như vậy, sẽ có nhiều cơ hội ăn nên làm ra, càng sống lâu càng dễ thăng tiến, giàu có, cuộc sống vô cùng hạnh phúc, con cái luôn hiếu thuận giỏi giang.

Thế đất Bắc cao, Nam thấp

Theo quan niệm xưa nhà hướng Nam là tốt nhất cho số đông gia chủ. Thế đất cao phía sau nhà và thấp phía trước nhà cũng được xem là điều tốt. Mở rộng ra có thể hiểu là lưng ngôi nhà có điểm tựa vững chắc (xưa gọi là tọa sơn) phía trước mặt tiền nhà phải thông thoáng, không bị án ngữ bởi những công trình quá to về kích thước, cồng kềnh về kết cấu...  

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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