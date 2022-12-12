Bật mí cách chọn hoa phù hợp với mệnh của gia chủ cho cuộc sống sung túc, gia đạo bình an

Theo ngũ hành, người mệnh Thủy hợp với những màu sắc thuộc mệnh Kim do ngũ hành tương sinh là Kim sinh Thủy. Vì vậy, gia chủ mệnh Thủy nên chọn những hoa có màu trắng, ánh kim, vàng tươi.

Một số loại hoa giúp thu hút sinh khí, tăng tài lộc, vượng khí cho gia chủ mệnh Thủy là hoa lan ý, hoa trà... Hoa lan ý trong phong thủy có ý nghĩa rất tốt là loại cây tượng trưng cho sự bình yên, tạo ra nguồn năng lượng tích cực, giúp con người phấn chấn, không ngại khó khăn. Bày loại hoa này trong nhà dị Tết còn giúp các thành viên trong gia đình hòa thuận, gắn bó với nhau.

Ngoài ra, gia chủ mệnh Thủy có thể chọn những loại hoa có màu sắc tương hợp với bản mệnh của mình như xanh nước biển, xanh lá.

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Mệnh Hỏa

Theo quy luật ngũ hành tương sinh, những người mệnh hỏa sẽ hợp với các màu thuộc nhóm mệnh tương sinh là thổ (nâu đất).

Vì vậy, khi chọn hoa, gia chủ mệnh hỏa nên chọn những màu hoa có màu sắc đậm để tăng cường tài lộc cho gia chủ, khơi dậy sự sáng tạo và đam mê trong công việc. Một số loài hoa hợp với gia chủ mệnh hỏa như: Hoa hồng đỏ, cây sống đời, hoa giấy, hoa thu hải đường, hoa đồng tiền, hoa trà đỏ,...

Đây là những loại hoa có khả năng đem đến nhiều may mắn cho gia đình. Năm mới Tết đến, bày những loài hoa này trong nhà không những tạo ra không gian ấm áp và còn thu hút được nhiều tài vận trong cả cả năm.

Mệnh Mộc

Trong quy luật ngũ hành tương sinh, những người mệnh Mộc sẽ hợp với mệnh Thủy và tương khác với mệnh Hỏa. Vì vậy, gia chủ mệnh Mộc nên chọn hoa có màu sắc tương ứng với mệnh Thủy như màu xanh nước biển. Màu sắc này có thể hỗ trợ gia chủ mệnh Mộc, tăng sự may mắn và thành công trong công việc. Đặc biệt, gia chủ mệnh Mộc nên tránh những màu nóng như hồng, đỏ, cam để hạn chế những rủi ro. Một số loài hoa hợp với gia chủ mệnh Mộc như: Hoa cẩm tú cầu xanh, hoa chuông xanh, hoa thanh tú, hoa hồng xanh,...

Ảnh minh họa: Internet

Mệnh Thổ

Theo quy luận ngũ hành, hỏa sinh Thổ vì vậy những người mệnh thổ nên chọn những màu sắc đậm hợp với mệnh hỏa như đỏ, cam, tím. Ngoài ra, gia chủ mệnh thổ cũng có thể chọn màu sắc hợp với mệnh của mình như màu nâu đất.

Đây là những màu sắc có thể đem đến vạn điều tốt lành cho gia chủ, giúp cuộc sống gia đình an khang, hạnh phúc, may mắn và tài vận dồi dào. Một số loài hoa hợp với gia chủ mệnh thổ như: Hoa xác pháo, hoa lan lửa, hoa thủy tiên, hoa dâm bụt vàng,...

Mệnh Kim

Trong quy luật ngũ hành tương sinh, những người mệnh Kim sẽ hợp với những màu sắc như trắng, ánh kim, màu nâu, vàng sậm. Vì vậy, khi chọn hoa, gia chủ mệnh Kim nên chọn loài hoa có những màu nói trên để mang đến không gian sống tươi mới, thoải mái, giúp tăng vượng khí, vận may cho gia đình. Một số loài hoa phù hợp với gia chủ mệnh Kim như: Hoa bách hợp vàng, hoa phong lan trắng, hoa đỗ quyên, hoa ngâu,...

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.