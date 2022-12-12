Cảnh báo 5 dấu hiệu của bát hương báo hiệu điềm xấu, gia chủ cần lưu ý!

Nếu một ngày bát hương bỗng nhiên bị cháy, gia đình cần phải hết sức thận trọng. Người xưa cho rằng bát hương bốc cháy là một vấn đề không nên xem nhẹ.

Còn theo khoa học lý giải, có thể do que hương sắp tàn, lửa tuy nhỏ nhưng vẫn đủ bén vào các chân hương làm lửa bùng lên. Dù nguyên nhân là gì thì gia đều phải chú ý, tránh để hỏa hoạn xảy ra.

Bát hương đã đặt xuống là phải ở nguyên một chỗ, chỉ đến cuối năm dọn dẹp bàn thờ, bỏ bớt chân hương mới được động vào. Bình thường tuyệt đối không được xê dịch tùy tiện kẻo gia đình gặp tai họa, xui xẻo ập đến.

Khi dọn chân hương xong, phải mang ra sông, hồ bỏ hoặc đốt sạch. Giữ lại số chân hương lẻ trong bát để gia đình bình yên, tài lộc thịnh vượng, sức khỏe sung túc, hạnh phúc quanh năm.

Ảnh minh họa: Internet

Bát hương làm bằng đá

Đối với bát hương đặt trên ban thờ trong nhà, gia chủ nên chọn loại làm bằng chất liệu sứ để thể hiện tự tôn trọng, tin tưởng đối với thần linh, tổ tiên.

Đặc biệt không nên dùng bát hương bằng đá. Loại bát hương này chỉ nên đặt ở miếu, chùa. Nếu gia đình đang sử dụng bát hương bằng đá, nên thay đổi sớm để tránh xui xẻo.

Bát hương đặt chông chênh

Bát hương là vật linh thiêng trong gia đình, có vị trí cực kỳ quan trọng ở trên bàn thờ. Bát hương thường đặt ở vị trí trung tâm của bàn thờ và để nguyên như vậy trong suốt cả năm, không ai được tùy tiện xê dịch bát hương.

Vì vậy, bát hương đặt chông chênh, lệch sang bên trái hay lệch sang bên phải đều không phải là dấu hiệu tốt trong phong thủy.

Bát hương có cát

Trong bát hương cần có phần cốt nhưng tuyệt đối không được sử dụng cát. Theo quan niệm phong thủy, cát là thứ bụi bặm, ô uế, không phù hợp với nơi linh thiêng. Gia chủ dùng cát để bỏ vào bát hương sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc.

Gia chủ nên dùng tro rơm để bỏ vào trong bát hương. Việc này giúp bát hương sạch sẽ, gia đạo êm ấm, viên mãn. Gia chủ có thể tìm mua tro rơm ở các cửa hàng bán đồ thờ cúng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.