5 món đồ có "linh khí" tuyệt đối không nên dùng lại từ người khác kẻo cuộc sống gặp trắc trở, làm ăn lụi bại

Nhà đẹp 12/12/2022 13:28

Có tiếc đến mấy, cũng đừng dùng lại những món đồ này vì có thể rước xui xẻo đến cho bạn và cả gia đình đấy.

Chổi cũ, cây lau nhà cũ

Sau một thời gian sử dụng, những cây chổi, cây lau nhà cũ thường tích tụ nhiều bụi bẩn, chất độc hại nên cúng ta phải thay mới thường xuyên. Việc sử dụng lại chổi cũ, cây lau nhà cũ của người khác nghĩa là mang đến những vết bẩn, sự ô uế cho căn nhà của mình. Vì vậy, khi doạn đến nhà mới, bạn nên bỏ hết những chiếc chổi cũ và mau đồ mới với ý nghĩa hướng tới tương lai tươi sáng.

Bàn thờ, bát hương của chủ cũ

Bàn thờ là thứ tối kỵ không được phép dùng lại của chủ cũ. Bao gồm cả bàn thờ gia tiên, bàn thờ Thần Tài.

Bàn thờ là nơi linh thiêng, nơi con cháu thể hiện lòng thành kính với ông bà, tổ tiên. Chính chúng ta còn muốn ở 1 căn nhà mới khang trang, thì sao có thể để tổ tiên dùng lại nơi đã từng của người khác? Điều này chẳng khác nào phỉ báng, coi thường.

Tiếp nữa, chúng ta không thể biết trước đây bàn thờ này được chủ cũ sử dụng như thế nào, biết đâu vì nó mà chủ cũ gia đình ly tán, làm ăn lụi bại thì sao?

Việc bạn sử dụng lại bàn thờ thực sự quá nguy hiểm và rủi ro, tốt nhất là nên tránh.

 

5 món đồ có 'linh khí' tuyệt đối không nên dùng lại từ người khác kẻo cuộc sống gặp trắc trở, làm ăn lụi bại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gương

Theo phong thủy, gương là vật dụng có khả năng kết nạp vô số hình ảnh hàng ngày. Đồng thời, gương cũng là cầu nối giữa cõi dương và âm.

Chính vì vậy, chiếc gương cũ có chứa chồng chất hình ảnh gia đình người khác, bao gồm cả những hình ảnh xấu, mang nặng âm khí, không tốt cho phong thủy căn nhà và người chủ mới.

Người xưa thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Do đó, khi bạn mua nhà, hoặc thuê nhà của người khác thấy có gương cũ thì không nên sử dụng để tránh nhưng tai ương rắc rối có thể xảy ra. 

5 món đồ có 'linh khí' tuyệt đối không nên dùng lại từ người khác kẻo cuộc sống gặp trắc trở, làm ăn lụi bại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chăn ga, gối, đệm

Đây là những món đồ có tần suất sử dụng nhiều nhưng ít khi được vệ sinh thường xuyên. Sau một thời gian sử dụng, chúng thường bị cũ, bẩn, chất lượng không còn tốt như ban đầu, thậm chí còn có thể mang theo những mầm bệnh trên đó. Bạn không nên vì tiết kiệm một khoản tiền nhỏ mà sử dụng lại đồ cũ của người khác rồi gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân.

Bát đũa, cốc chén, đồ nhà bếp

Đây là những đồ vật quan trọng, gắn bó chặt chẽ với con người. Khi bị chủ cũ vứt bỏ nghĩa là nó không còn sinh khí. Nó có thể mang đến thất bại cho chủ mới. Ngoài ra, sử dụng đồ cũ của người khác có thể gây nguy cơ nhiễm bệnh mà bạn không biết.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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