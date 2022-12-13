6 đồ vật là "khắc tinh" của phong thủy, hút cạn tài lộc trong nhà, xui xẻo đeo bám quanh năm

Nhà đẹp 13/12/2022 06:54

Nếu hiện tại bạn vẫn còn giữ khư khư những món đồ này trong nhà thì hãy vứt chúng ngay đi, những vật dụng đó vừa gây mất diện tích lại còn mang đến nguồn năng lượng xấu đấy.

Ghế bập bênh cũ không sử dụng

Nhiều gia đình có ghế bập bênh không sử dụng đến nhưng vẫn để ở trong nhà. Việc này vừa làm tốn không gian tích trữ đồ vừa mang lại điều không may trong phong thủy. Người xưa quan niệm rằng những chiếc ghế bập bênh cũ không dùng đến sẽ là nơi để các thế lực vô hình ngự trị và đem đến bất lợi, mất mát cho gia chủ.

Lịch năm cũ

Những cuốn lịch thể hiện cho thời gian, vì thế, những tờ lịch được bóc đi thể hiện cho thời gian luôn chuyển động, tiền tài luôn lưu thông. Nếu đã hết năm rồi mà gia chủ vẫn chưa thay cuốn lịch của năm cũ thì chắc chắn nó sẽ là một điềm xấu cho phong thủy nhà.

Thay vì giữ lại chúng lại, gia chủ nên thay thế bằng một cuốn lịch mới ngay khi một năm mới đến hoặc thậm chí trước đó.

Lịch cũ cũng thể hiện cho việc đánh dấu quá khứ, những hoài niệm, do đó nó cũng mang năng lượng của những năm trước.

Nếu muốn thực sự trở thành người thành công kiếm được nhiều tiền và của cải chắc chắn bạn phải luôn hướng về phía trước, hướng về tương lai chứ không thể sống với hoài niệm và quá khứ.

6 đồ vật là 'khắc tinh' của phong thủy, hút cạn tài lộc trong nhà, xui xẻo đeo bám quanh năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gương bị nứt

Gương soi là đồ vật không thể thiếu với mỗi gia đình, nhất là với chị em phụ nữ. Hầu hết trong mỗi gia đình không thể thiếu gương soi, bởi gương là một phần thiết yếu của nhiều ngôi nhà. Tuy nhiên, với những chiếc gương đã bị sứt mẻ, nứt vỡ thì bạn nên thay mới đừng cố sử dụng chúng.

Theo các chuyên gia phong phong thủy, gương vỡ là đồ dùng đại kỵ vì nó đem lại điều không tốt cho gia chủ. Ngoài ra, khi bạn đặt gương nứt vỡ trong nhà dễ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn, khiến cuộc sống trở nên căng thẳng, khó khăn hơn.

Đồng hồ ngừng chạy

Theo phong thủy, gia chủ không nên giữ những đồ vật hư hỏng trong nhà, đặc biệt là đồng hồ. Bởi đồng hồ tượng trưng cho thời gian, sự sống. Đồng hồ ngừng chạy mang hàm ý của sự mất mát, không may mắn. Nếu thấy đồng hồ không còn chạy nữa, bạn cần thay pin hoặc đem đồng hồ đi sửa càng sớm càng tốt.

6 đồ vật là 'khắc tinh' của phong thủy, hút cạn tài lộc trong nhà, xui xẻo đeo bám quanh năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây có gai nhọn

Một số người có sở thích trồng những cây có gai trong nhà để trang trí nhưng theo phong thủy, những cây trồng có gai là vật không nên trồng trong nhà để tránh làm hao tổn vượng khí, làm giảm tài lộc của gia đình.

Trong các loại cây thì cây xương rồng, cây có gai khác trừ hoa hồng thì không nên trồng trong nhà. Theo phong thuỷ, những cây này mang lại năng lượng tiêu cực, không may mắn, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình cho các thành viên trong nhà.

Khi những cây này được trồng trong nhà, chúng gây ra các luồng năng lượng xung đột không cần thiết và tác động lên nhau lấn át các nguồn năng lượng tích cực.

Những cây trồng có gai như xương rồng tốt nhất nên được trồng bên ngoài hoặc trên lối vào nhà để chúng mang lại nguồn năng lượng tích cực bảo vệ cho ngôi nhà của bạn.

Cửa bị nghiêng lệch

Trong phong thủy cửa chính của ngôi nhà vô cùng quan trọng. Nếu như bạn thấy cửa chính ngôi nhà mình bị nghiêng lệch, hỏng bản lề, hoặc kêu cót két… thì nên tìm cách sửa chữa khắc phục ngay đi nhé. Bởi nếu để lâu sẽ làm cho nhà bạn bị trì trệ, khó lòng thăng tiến, vui vẻ được. Con đường công danh, tài lộc cũng bị cản trở khó đi lên như mong muốn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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