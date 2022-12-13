3 món đồ nên đặt trước cửa nhà để chiêu tài đón lộc, cải thiện vận khí

Nhà đẹp 13/12/2022 06:53

Đặt 3 món đồ vật này ở trước cửa nhà, gia chủ góp phần nhận nhiều sinh khí, thăng quan phát tài, của cải đầy nhà.

Tranh thư pháp

Theo quan niệm của người phương Đông, những bức tranh thư pháp thường mang ý nghĩa chúc tụng ngợi ca hoặc mang tính giáo dục. Do đó, chúng ta thường dễ bắt gặp những bức tranh thư pháp được treo trong nhà gia đình Việt truyền thống.

Về mặt phong thủy, những bức tranh thư pháp là biểu tượng cho sự hưng vượng, giúp đem lại hòa khí và mang tới những vận hạnh may mắn cho con đường công danh sự nghiệp của các thành viên trong gia đình

Ngoài ra, việc treo tranh thư pháp khiến cho không gian trở nên mềm mại tinh tế, qua đó cũng thể hiện trình độ cảm thụ nghệ thuật của gia chủ.

3 món đồ nên đặt trước cửa nhà để chiêu tài đón lộc, cải thiện vận khí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ vật cát tường màu đỏ

Trong văn hóa của người phương Đông, màu đỏ luôn là màu tượng trưng cho sự may mắn, đem lại cho mọi người cảm giác tươi vui. Xét trên phương diện phong thủy học, những đồ vật cát tường màu đỏ cũng mang những ý nghĩa tương tự như trong quan niệm truyền thống. Phong thủy Trung Quốc chỉ ra, những đồ vật cát tường màu đỏ là biểu tượng của những điềm lành, nó góp phần giúp căn nhà của bạn tăng thêm sinh khí và dương khí, đem lại cảm giác ấm áp cho căn nhà.

Ngoài ra, về mặt sức khỏe, những đồ vật mang màu đỏ có khả năng kích thích não bộ, hỗ trợ tăng sức khỏe tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt sau một ngày dài đi làm mệt mỏi, khi mở cửa vào nhà nhìn thấy những đồ vật màu đỏ ngay ở khu vực cửa ra vào có thể giúp các bạn cải thiện cảm xúc, làm giảm bớt đi cảm giác mệt mỏi.

3 món đồ nên đặt trước cửa nhà để chiêu tài đón lộc, cải thiện vận khí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặt cây thủy sinh

Sử dụng tốt chức năng của cửa, bạn có thể thúc đẩy sự giàu có và thu hút sự giàu có cho gia đình. Theo phong thủy, hướng cửa có thể nói là nắm bắt được huyết mạch của tài sản, và cách dễ dàng nhất để thúc đẩy sự giàu có là đặt nước cạnh cửa, nơi có nước có thể đóng vai trò của cải.

Theo phong thủy, hầu như tất cả các loại cây thủy sinh đều có tác dụng chiêu tài, chỉ cần đặt gần cổng là có thể phát huy tác dụng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 linh vật phong thủy nhà nào cũng nên sắm đặt ở phòng khách trong dịp tết 2023

5 linh vật phong thủy nhà nào cũng nên sắm đặt ở phòng khách trong dịp tết 2023

Đặt thêm những linh vật phong thủy này trong nhà, đặc biệt là ở phòng khách có thể giúp bạn may mắn, gia tăng tiền tài, thăng quan tiến chức ở năm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở đồ vật mời gọi Thần tài

TIN MỚI NHẤT

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 24 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 36 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 24 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'