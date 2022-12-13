3 món đồ nên đặt trước cửa nhà để chiêu tài đón lộc, cải thiện vận khí

Đặt 3 món đồ vật này ở trước cửa nhà, gia chủ góp phần nhận nhiều sinh khí, thăng quan phát tài, của cải đầy nhà.

Tranh thư pháp

Theo quan niệm của người phương Đông, những bức tranh thư pháp thường mang ý nghĩa chúc tụng ngợi ca hoặc mang tính giáo dục. Do đó, chúng ta thường dễ bắt gặp những bức tranh thư pháp được treo trong nhà gia đình Việt truyền thống.

Về mặt phong thủy, những bức tranh thư pháp là biểu tượng cho sự hưng vượng, giúp đem lại hòa khí và mang tới những vận hạnh may mắn cho con đường công danh sự nghiệp của các thành viên trong gia đình

Ngoài ra, việc treo tranh thư pháp khiến cho không gian trở nên mềm mại tinh tế, qua đó cũng thể hiện trình độ cảm thụ nghệ thuật của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ vật cát tường màu đỏ

Trong văn hóa của người phương Đông, màu đỏ luôn là màu tượng trưng cho sự may mắn, đem lại cho mọi người cảm giác tươi vui. Xét trên phương diện phong thủy học, những đồ vật cát tường màu đỏ cũng mang những ý nghĩa tương tự như trong quan niệm truyền thống. Phong thủy Trung Quốc chỉ ra, những đồ vật cát tường màu đỏ là biểu tượng của những điềm lành, nó góp phần giúp căn nhà của bạn tăng thêm sinh khí và dương khí, đem lại cảm giác ấm áp cho căn nhà.

Ngoài ra, về mặt sức khỏe, những đồ vật mang màu đỏ có khả năng kích thích não bộ, hỗ trợ tăng sức khỏe tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt sau một ngày dài đi làm mệt mỏi, khi mở cửa vào nhà nhìn thấy những đồ vật màu đỏ ngay ở khu vực cửa ra vào có thể giúp các bạn cải thiện cảm xúc, làm giảm bớt đi cảm giác mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt cây thủy sinh

Sử dụng tốt chức năng của cửa, bạn có thể thúc đẩy sự giàu có và thu hút sự giàu có cho gia đình. Theo phong thủy, hướng cửa có thể nói là nắm bắt được huyết mạch của tài sản, và cách dễ dàng nhất để thúc đẩy sự giàu có là đặt nước cạnh cửa, nơi có nước có thể đóng vai trò của cải.

Theo phong thủy, hầu như tất cả các loại cây thủy sinh đều có tác dụng chiêu tài, chỉ cần đặt gần cổng là có thể phát huy tác dụng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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