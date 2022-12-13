Các loại cây trồng trước cửa nhà giúp gia chủ chiêu dụ Thần tài, may mắn vào nhà dồi dào

Nhà đẹp 13/12/2022 13:34

Nên trồng cây gì trước nhà để mời gọi tài lộc, gia chủ giàu có nhanh chóng đến bất ngờ, kham khảo ngay 5 loại cây này bạn nhé!

Cây lựu

"Phía Đông trồng lựu là vàng, phía Tây trồng hồng là bạc" từ rất lâu đã trở thành câu nói nổi tiếng được truyền tụng từ đời này qua đời khác. Ngụ ý của câu này là nếu trồng cây lựu ở phía Đông và trồng cây hồng ở phía Tây thì gia đình sẽ có nhiều vàng bạc, giàu có. Chính vì vậy mà cây lựu được rất nhiều người ưa chuộng.

Trên thực tế, cây lựu không kén môi trường sinh trưởng, rất dễ sống nên được mọi người thích trồng. Ngoài ra, loại cây không chỉ có sức sống mãnh liệt mà về hình thức trông cũng rất tao nhã. Hoa lựu có màu đỏ rực rõ, khi nở thành quả, chúng lủng lẳng trên cành tạo cho người ta cảm giác phấn chấn, sung túc và hạnh phúc.

Đối với mỗi người, cây lựu có nhiều giá trị. Chúng vừa có thể làm cảnh mà quả lựu có thể ăn. Khi chín quả lựu không chỉ to mà còn có màu đỏ tươi, hương vị thanh mát. Nên đây là loại quả mà nhiều người muốn thưởng thức.

Cây hoa hòe

Trong các loại cây phong thủy nên trồng trước cửa nhà thì cây hoa hòe là cây có nhiều công dụng đặc biệt như: lá và hạt cây làm thuốc, làm thực phẩm, làm trà; hoa dùng để nhuộm màu; hạt dụng dùng làm thuốc sáng mắt, bổ não, kéo dài tuổi thọ, kích mọc tóc; là loại thực vật có lợi cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi xuân cho chị em phụ nữ rất hữu hiệu.

Xét về phong thủy, người xưa có câu “Một cây hòe trước nhà, không chiêu báu cũng chiêu tiền bạc”, vì thế nếu trồng cây hoa hòe trước nhà, sẽ mang về tài lộc, công danh, tiền bạc cho người sống trong nhà.

Cây cau

Người xưa thường nói rằng “Chuối sau, cau trước”, bởi trong các loại cây trồng trước cửa nhà thì cây cau thuộc thân gỗ là Mộc, Mộc sinh Hỏa sẽ khởi sự cho đường công danh tốt đẹp thẳng tiến. Bên cạnh đó, hình dáng của cau thẳng đứng, luôn vươn dài lên trên, thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm cũng như luồng ánh sáng cần thiết khiến cho ngôi nhà vừa có bóng mát vừa không bị che ánh sắng.

Ngoài ra, cây cau khi được trồng trước nhà sẽ giúp tăng nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm ảnh hưởng đến ngôi nhà, mang tới nhiều may mắn cho tài lộc.

Các loại cây trồng trước cửa nhà giúp gia chủ chiêu dụ Thần tài, may mắn vào nhà dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây quan trúc âm

Một trong những loại cây theo phong thủy nên trồng trước nhà là nữa đó là cây quan trúc âm hay còn gọi là trúc phật bà. Đây là loại cây được biết đến là mang lại những điều may mắn cho gia chủ.

Quan trúc âm là cây thuộc họ nhà trúc nhưng thường khó trồng hơn những loại khác vì chúng sinh chỉ trưởng và phát triển trong nhiệt độ ổn định từ 15 – 26oC.

Lựa chọn trồng cây quan trúc âm để trồng trước nhà là một sự lựa chọn tuyệt vời vì loại cây này có khả năng phát triển tốt, kháng được sâu bọ và côn trùng có hại. Bạn có thể thấy loại cây này thường được trồng ở hầu hết những khách sạn sang trọng, khu vui chơi hay các quán café.

Cây dừa cảnh

Về mặt sức khỏe, dừa cảnh có khả năng thanh lọc không khí, giữ môi trường sống sạch sẽ cho gia đình nên được nhiều người lựa chọn trồng trước nhà.

Về mặt phong thủy, cây dừa cảnh chính là loại cây mang lại những điều may, tốt lành cho gia.  Đất trồng cây cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đất ẩm nhưng khả năng thoát nước tốt như đất thịt, đất phù sa hay đất cát pha…

Các loại cây trồng trước cửa nhà giúp gia chủ chiêu dụ Thần tài, may mắn vào nhà dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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