Hối hận không kịp vì đặt 3 vật cản tài lộc trên nóc tủ lạnh, bảo sao Thần tài hắt hủi!

Trên nóc tủ lạnh kỵ nhất là đặt thêm 3 vật này, nếu gia đình bạn làm hoài mà không đủ ăn thì chắc chắn lí do là do nó đấy!

Đồ đạc lộn xộn trên nóc tủ lạnh

Đặt nhiều đồ lên tủ lạnh sẽ tạo thêm gánh nặng cho tủ, ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị cũng như khiến căn bếp trở nên bừa gộn, kém thẩm mỹ, kém vệ sinh.

Theo phong thủy, bày nhiều đồ đạc lộn xộn trên nóc tủ lạnh sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Đặt đồ vật trên nóc tủ lạnh sẽ khiến của cải trong gia đình không ổn định, tiền tài thất thoát.

Do đó, bạn nên tránh xếp đồ lên trên nóc tủ lạnh. Tốt nhất, nên lắp thêm giá hoặc kệ trong nhà bế để đặt đồ được gọn gàng.

Đặt đồ điện lên nóc tủ lạnh

Về mặt khoa học, bạn không nên đặt lò nướng, lò vi sóng hay bất cứ thiết bị điện nào lên trên nóc tủ lạnh. Khí nóng tỏa ra từ các thiết bị này sẽ làm tủ lạnh nhanh hỏng. Ngược lại, sức nóng của tủ lạnh tỏa ra trong khi hoạt động cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của các thiết bị điện đặt ở bên trên.

Còn về mặt phong thủy, đặt đồ điện lên nóc tủ lạnh làm ảnh hưởng đến sự tụ tài.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt lọ hoa, chậu hoa lên nóc tủ lạnh

Nhiều bà nội trợ có thói quen là trang trí nhà cửa cho đẹp mắt, nên họ thường đặt một bình hoa hoặc như cây xanh trong nhà và thường đặt chúng lên nóc tủ lạnh để thêm phần đẹp mắt.

Tuy nhiên, cách làm này hoàn toàn không tốt cho phong thủy, bởi khi bạn để hoa tươi ở trên nóc tủ lạnh phần nhiệt của tủ lạnh sẽ khiến cho hoa hoặc cây xanh chóng héo khô. Ngoài ra, về phong thủy thì nó sẽ khiến tài lộc, của cải trong gia đình không ổn định, thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống, thất thoát tiền của.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bài trí sofa theo phong thủy cho gia chủ phát tài phát lộc, thu hút quý nhân giúp đỡ, đường công danh hanh thông Trong phong thủy quan niệm rằng sofa có chức năng tụ tài, góp sức cho gia đình ngày càng phát triển. Thế nên việc đặt sofa ở vị trí phù hợp, tránh mắc phải những điều cấm kỵ là điều vô cùng cần thiết.

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