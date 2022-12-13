Bài trí sofa theo phong thủy cho gia chủ phát tài phát lộc, thu hút quý nhân giúp đỡ, đường công danh hanh thông

Khi kê sofa bạn nên kê nó có hướng dựa vào tường. Sofa dựa vào tường sẽ tạo cảm giác an toàn. Nếu để khoảng trống sau ghế sẽ khiến cho người ngồi có cảm giác rất bơ vơ, chông chênh. Trong phòng khách khu chung cư, hướng sofa hướng ra cửa sổ, hoặc nếu nhà ống thì hướng sofa là hướng cửa ra vào để đón ánh sáng.

Đặc biệt, lưu ý không kê sofa dưới dầm nhà sẽ tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt, không có lợi cho việc tụ tài về phong thủy. Gia đình sẽ bị đàn áp ở khắp mọi nơi, và rất khó để thăng hoa được.

Khi đặt sofa, có một điều cần đặc biệt chú ý là có nhiều người chọn lắp gương sau sofa để nhà có cảm giác không gian rộng rãi hơn. Tuy nhìn đẹp nhưng gương lại có tác dụng khúc xạ, dễ bị rối ren, tài lộc dễ đi ra ngoài, có thể mang lại xui xẻo. Vì vậy không nên treo gương sau ghế sô pha.

Ảnh minh họa: Internet

Nên chọn cả bộ sofa chữ U

Khi đến thị trường nội thất xem ghế sofa, bạn sẽ thấy có rất nhiều loại ghế sofa vừa đẹp vừa hợp với phòng khách nhà mình. Nhưng khi lựa chọn ghế sofa không chỉ phụ thuộc vào việc nó có phù hợp với việc trang trí nhà cửa hay không mà còn tuân theo nguyên tắc.

Khi bạn mua một chiếc ghế sofa, tốt nhất là nên mua cả bộ, không nên chọn những loại sofa khác nhau vì sự sáng tạo hay đẹp mắt, tốt hơn là nên chọn một chiếc sofa hình chữ U.

Ý nghĩa của chiếc sofa này là rất tốt, nó tượng trưng cho việc gia đình sum họp, hạnh phúc, viên mãn.

Tránh đặt ghế sofa đối diện với cửa

Khi bố trí phòng khách, bạn không nên đặt ghế sofa ở vị trí đối diện với cửa. Cửa nhà là nơi ra, vào của nhiều luồng khí. Đặt ghế sofa ở vị trí này dễ gây xung đột, căng thẳng thần kinh, hao tài tốn của. Tốt nhất bạn nên dời ghế sofa ra xa vị trí kín đáo hơn trong phòng khách.

Nếu không thể di chuyển được ghế sofa, tốt nhất bạn nên đặt một bức bình phong để tạo cảm giác an toàn, của cải, tài lộc không bị thất thoát ra ngoài.

Không đặt ghế sofa dưới dầm nhà

Điều cấm kỵ nhất trong phong thủy là đè xà ngang, tức là có dầm lọt ra khỏi đầu, nằm ngay phía trên ghế sô pha.

Như vậy, người ngồi dưới ghế sô pha sẽ cảm thấy áp lực, vì vậy, trong phong thủy nhà ở dù là phòng khách, phòng ngủ hay các phòng khác, tốt nhất là không nên để lộ dầm của mái nhà.

Chúng ta có thể bọc các thanh xà bằng trần giả.



Ảnh minh họa: Internet

Đặt tác phẩm nghệ thuật gần ghế sofa

Phía sau ghế sofa là vị trí lý tưởng cho việc treo tranh. Nhưng vì phòng khách là thái cực của một ngôi nhà nên vị trí đằng sau ghế sofa trong phòng khách rất quan trọng. Đồ trang trí đặt ở đây cần phải phù hợp.

Bạn nên đặt một số tác phẩm nghệ thuật có thể thu hút điềm lành chẳng hạn như như thư pháp, hội họa, bình hoa, hoa xung quanh ghế sofa. Bạn không nên treo đồ hồ, gương, kiếm và các đồ vật kém may mắn khác ở phía sau ghế sofa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.