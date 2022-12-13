Bật mí 4 loại cây cảnh trang trí tết 2023 ý nghĩa thu hút tài lộc bạn nên mua

Nhà đẹp 13/12/2022 18:05

Không chỉ có giá thành rẻ mà những loại cây cảnh này còn khiến cho ngôi nhà của bạn trong dịp tết 2023 có sức sống hơn, từ đó còn 'ngầm' hút tiền tài về cho bạn nữa đấy.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là một trong những cây cảnh phong thủy được nhiều người ưa chuộng. Nó có cái tên gợi nhắc tới sự giàu sang, vương giả. Theo quan niệm phong thủy, cây kim tiền có thể mang đến tài lộc, may mắn, phú quý cho gia chủ. Đặc biệt, kim tiền ra hoa là dấu hiệu đại phú đại quý, gia chủ càng thêm phát tài, lộc lá đầy nhà, may mắn bội phần.

Cây này có khả năng sống mãnh liệt, phát triển thành nhiều cây con, thân to khỏe. Cây kim tiền càng lớn nhanh, càng đẻ nhiều nhánh thì tiền tài của gia chủ càng vượng phát.

Bật mí 4 loại cây cảnh trang trí tết 2023 ý nghĩa thu hút tài lộc bạn nên mua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây hoa trạng nguyên

Hoa trạng nguyên có nguồn gốc ở miền nam Mexico, Trung Mỹ và châu Phi, cây Trạng Nguyên hay còn có tên gọi là cây Nhất Phẩm Hồng.

Với màu sắc đỏ rực rỡ đặc biệt phù hợp trong năm Canh Tý, cây hoa trạng nguyên là biểu tượng của nguồn tài lộc và những điều may mắn. Đồng thời nó cũng có ý nghĩa cầu chúc cho gia chủ luôn đỗ đạt và thành công trong sự nghiệp.

Hoa Trạng nguyên rất thích hợp dù là để chậu cảnh trong phòng khách hay bày tại cổng, sân vườn của mỗi gia đình.

Hoa Trạng nguyên không chỉ dễ trồng, dễ chăm. Trồng hoa trong nhà còn làm thay đổi không khí, mang lại sức sống căng tràn, tinh thần phấn chấn cho mọi người trong nhà.

Cây ngọc bích

Đây còn được gọi là cây thường xanh. Đặc tính của loài cây này là dễ trồng, đặt một chiếc lá xuống đất ẩm là mọc thành cây. Trong ngũ hành ngọc bích được xếp vào hành kim, nên hướng thích hợp để đặt cây là hướng Tây và Tây Bắc, tránh đặt cây ngọc bích ở hướng Đông Nam để không gây nên sự xung khắc với hành mộc của hướng này. Nhiều nhà kinh doanh tin rằng, cây ngọc bích có tác dụng đem lại tiền tài, do vậy họ còn đặt cây bên quầy thu ngân, máy đếm tiền… hoặc bài trí cây tại lối đi nhằm kích hoạt năng lượng về tài lộc, may mắn.

Cây ngọc bích không ưa nước, nên để cây trong nhà thoáng mát, cường độ ánh sáng cao và nơi có nhiệt độ ban đêm thấp.

Cây thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan hay còn gọi là “cây Phát tài”, không những làm đẹp cho không gian sống xanh, cây thiết mộc lan còn rất tốt cho phong thủy, đem đến người chơi luôn được may mắn, phát tài phát lộc như tên gọi của nó. Ngoài ra, cây thiết mộc lan còn giúp điều hòa và thanh lọc không khí, đem đến cho người chơi cảm giác thoải mái, êm dịu, tinh thần lạc quan. Với nhiều tác dụng tuyệt vời này, mà loại cây này được nhiều người ưa chuộng làm quà tặng trong dịp lễ Tết.

Cây thiết mộc lan có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau nhưng phải đạt được các yêu cầu cơ bản như thoát nước, không úng ngập, giàu mùn…

Bật mí 4 loại cây cảnh trang trí tết 2023 ý nghĩa thu hút tài lộc bạn nên mua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Các loại cây trồng trước cửa nhà giúp gia chủ chiêu dụ Thần tài, may mắn vào nhà dồi dào

Các loại cây trồng trước cửa nhà giúp gia chủ chiêu dụ Thần tài, may mắn vào nhà dồi dào

Nên trồng cây gì trước nhà để mời gọi tài lộc, gia chủ giàu có nhanh chóng đến bất ngờ, kham khảo ngay 5 loại cây này bạn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở cây cảnh phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 25 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 37 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 25 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'