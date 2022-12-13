Bật mí 4 loại cây cảnh trang trí tết 2023 ý nghĩa thu hút tài lộc bạn nên mua

Cây kim tiền là một trong những cây cảnh phong thủy được nhiều người ưa chuộng. Nó có cái tên gợi nhắc tới sự giàu sang, vương giả. Theo quan niệm phong thủy, cây kim tiền có thể mang đến tài lộc, may mắn, phú quý cho gia chủ. Đặc biệt, kim tiền ra hoa là dấu hiệu đại phú đại quý, gia chủ càng thêm phát tài, lộc lá đầy nhà, may mắn bội phần.

Cây này có khả năng sống mãnh liệt, phát triển thành nhiều cây con, thân to khỏe. Cây kim tiền càng lớn nhanh, càng đẻ nhiều nhánh thì tiền tài của gia chủ càng vượng phát.

Hoa trạng nguyên có nguồn gốc ở miền nam Mexico, Trung Mỹ và châu Phi, cây Trạng Nguyên hay còn có tên gọi là cây Nhất Phẩm Hồng.

Với màu sắc đỏ rực rỡ đặc biệt phù hợp trong năm Canh Tý, cây hoa trạng nguyên là biểu tượng của nguồn tài lộc và những điều may mắn. Đồng thời nó cũng có ý nghĩa cầu chúc cho gia chủ luôn đỗ đạt và thành công trong sự nghiệp.

Hoa Trạng nguyên rất thích hợp dù là để chậu cảnh trong phòng khách hay bày tại cổng, sân vườn của mỗi gia đình.

Hoa Trạng nguyên không chỉ dễ trồng, dễ chăm. Trồng hoa trong nhà còn làm thay đổi không khí, mang lại sức sống căng tràn, tinh thần phấn chấn cho mọi người trong nhà.

Cây ngọc bích

Đây còn được gọi là cây thường xanh. Đặc tính của loài cây này là dễ trồng, đặt một chiếc lá xuống đất ẩm là mọc thành cây. Trong ngũ hành ngọc bích được xếp vào hành kim, nên hướng thích hợp để đặt cây là hướng Tây và Tây Bắc, tránh đặt cây ngọc bích ở hướng Đông Nam để không gây nên sự xung khắc với hành mộc của hướng này. Nhiều nhà kinh doanh tin rằng, cây ngọc bích có tác dụng đem lại tiền tài, do vậy họ còn đặt cây bên quầy thu ngân, máy đếm tiền… hoặc bài trí cây tại lối đi nhằm kích hoạt năng lượng về tài lộc, may mắn.

Cây ngọc bích không ưa nước, nên để cây trong nhà thoáng mát, cường độ ánh sáng cao và nơi có nhiệt độ ban đêm thấp.

Cây thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan hay còn gọi là “cây Phát tài”, không những làm đẹp cho không gian sống xanh, cây thiết mộc lan còn rất tốt cho phong thủy, đem đến người chơi luôn được may mắn, phát tài phát lộc như tên gọi của nó. Ngoài ra, cây thiết mộc lan còn giúp điều hòa và thanh lọc không khí, đem đến cho người chơi cảm giác thoải mái, êm dịu, tinh thần lạc quan. Với nhiều tác dụng tuyệt vời này, mà loại cây này được nhiều người ưa chuộng làm quà tặng trong dịp lễ Tết.

Cây thiết mộc lan có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau nhưng phải đạt được các yêu cầu cơ bản như thoát nước, không úng ngập, giàu mùn…

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.