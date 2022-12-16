Mách bạn 4 đồ vật đặt đầu giường ngủ tăng vượng khí, chiêu tài tăng may mắn, vợ chồng hạnh phúc viên mãn

Nhà đẹp 16/12/2022 06:12

Khi bố trí phòng ngủ, các cặp vợ chồng nếu muốn kinh tế luôn đủ đầy, sự nghiệp phát triển, tình cảm mặn nồng như lúc mới yêu thì nhớ đặt thêm 4 vật này ở đầu giường.

Hai chiếc đèn ngủ

Đèn ngủ là đồ vật không thể thiếu trong phòng ngủ. Đây được coi là nguồn năng lượng chính nuôi dưỡng tình cảm lứa đôi. Chiếc đèn bàn đặt ở đầu giường giúp cặp vợ chồng chiêu tài, cầu lộc, có được cuộc sống giàu sang, thịnh vượng hằng mơ ước. 

Theo các chuyên gia phong thủy, vị trí đặt đèn ngủ tốt nhất là ở hai bên đầu giường. Đặt đèn ngủ ở vị trí này tạo nên cảm giác hài hoà cân xứng, ngụ ý về sự bình đẳng, thuận hòa giữa hai vợ chồng.

Mách bạn 4 đồ vật đặt đầu giường ngủ tăng vượng khí, chiêu tài tăng may mắn, vợ chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng xu may mắn

Đồng xu phong thủy là một trong những đồ vật tăng lộc trong nhà mình. Đây là vật dụng phong thủy giúp xua đuổi tà khí, chiêu tài vượng khí, gia tăng vật may mắn vào nhà.

Theo quan niệm dân gian từ xa xưa, người xưa thường đeo đồng xu để chặn tà, cầu phúc cầu tài đều thành công. Thêm vào đó, đồng xu còn giúp cho những đứa trẻ hay quấy khóc, người lớn hay gặp ác mộng khi ngủ, bạn nên đặt một đồng xu có tác dụng xua đuổi tà ma, tốt cho người già và trẻ nhỏ trong nhà.

Để bàn đầu giường

Đối với hầu hết mọi gia đình đều có chiếc bàn đầu giường, đây là nơi đặt đèn ngủ, đựng các đồ vật nhỏ gọn hoặc có thể kết hợp thành bàn trang điểm. Nhưng đối với căn hộ có diện tích phòng ngủ nhỏ, mọi người thường "cắt bớt" chiếc bàn đầu giường, nhưng đây là yếu tố rất xấu trong phong thủy mà không phải ai cũng biết.

Theo phong thủy, những điều gì tốt đẹp nhất đều phải có đôi, có cặp. Vậy nên hài hòa, hợp phong thủy nhất là có một chiếc bàn đầu giường, màu sắc và kiểu dáng của giường và bàn đầu giường phải hoàn toàn giống nhau để cân bằng vượng khí trong nhà. Nếu chỉ có một trong hai, nó sẽ khiến cho linh khí bị chênh lệch, mất cân bằng và hao tốn của cải.

Mách bạn 4 đồ vật đặt đầu giường ngủ tăng vượng khí, chiêu tài tăng may mắn, vợ chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh cưới hoặc tranh phong thủy tạo sự gắn kết vợ chồng

Bạn nên treo ảnh cưới hoặc tranh phong thủy tạo sự gắn kết vợ chồng như những bức tranh có cặp đôi như: ngỗng, vịt, công, tranh về tình yêu. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn những bức tranh sơn dầu có họa tiết đơn giản, khung cảnh tĩnh lặng để thúc đẩy sự hài hòa cảm xúc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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