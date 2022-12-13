4 nguyên tắc bố trí bàn uống nước theo phong thủy để tài lộc ghé thăm, vận may gõ cửa

Nhà đẹp 13/12/2022 17:00

Sắp xếp bàn ghế theo đúng phong thủy cũng là cách để gia chủ khai thông tài vận, thúc đẩy sự thăng tiến của tài lộc và công danh.

Màu sắc của bàn uống nước

Theo phong thủy, bạn nên chú ý lựa chọn màu sắc, kiểu dáng bàn uống nước phù hợp với mệnh của gia chủ. Với chủ nhà mệnh Kim, nên lựa chọn bàn uống nước vuông vắn, màu nâu, vàng, ghi.

Với chủ mệnh Mộc, nên lựa chọn bàn ghế tròn, mềm mại và có gam màu đen, ghi xám. Người mệnh Thủy nên chọn bàn ghế vuông vắn, màu trắng hoặc kem.

Người mệnh Hỏa nên lựa chọn bàn ghế vuông vắn, có màu đỏ, hồng, tím. Còn chủ nhà mệnh Thổ nên lựa chọn bàn ghế có thiết kế độc đáo, lạ mắt và có màu đỏ, nâu đỏ hoặc hồng.

Ngoài ra, bàn uống nước phải được đặt cách sofa một khoảng vừa đủ. Nếu khoảng cách giữa sofa và bàn uống nước quá gần sẽ vô cùng bất tiện khi sử dụng.

Tránh đặt bàn uống nước cao hơn chiều cao của ghế sofa

 

Chủ nhà không nên đặt bàn uống nước cao hơn chiều cao của ghế sofa. Bàn uống nước quá lớn, thậm chí cao hơn chiều cao của ghế sofa tạo ra sự mất cân bằng, mang ý nghĩa không tốt trong phong thủy.

 

4 nguyên tắc bố trí bàn uống nước theo phong thủy để tài lộc ghé thăm, vận may gõ cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bàn uống nước không được hướng ra cửa

Bàn ghế phòng khách không nên đặt đối diện trực tiếp cửa chính. Bởi cửa chính là nơi nạp khí cho toàn bộ ngôi nhà, luồng khí ra vào cửa chính tương đối mạnh. Bàn ghế phòng khách đặt ở vị trí đối diện cửa sẽ làm ngắt quãng luồng khí này khi ra vào nhà, ảnh hưởng không tốt đến tài vận của gia chủ.

Trong phong thủy, luồng vượng khí được vận hành trơn tru thì gia chủ mới đón được nhiều tài lộc. Luồng khí ngắt quãng, đứt đoạn là điềm báo gia chủ sẽ giảm tài lộc, dễ ốm đau bệnh tật, tai nạn.

Đồng thời, người ngoài cũng dễ nhìn trực diện từ cửa chính vào phòng khách làm mất đi tính riêng tư. Bạn nên bố trí bàn uống nước ở một góc khuất, ấm cúng trong phòng khách.

4 nguyên tắc bố trí bàn uống nước theo phong thủy để tài lộc ghé thăm, vận may gõ cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Không đặt bàn uống nước dưới dầm nhà

 

Theo phong thủy, bàn uống nước đặt dưới dầm nhà gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu trong gia chủ. Không những thế, đặt bàn uống nước ở vị trí này còn khiến những thành viên trong nhà cảm thấy bất an, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Trong không gian nhà hiện đại, do diện tích hẹp, chủ nhà thường bố trí phòng khách với bếp ở chung một không gian. Lúc này, bạn cần tránh để bàn uống nước đối diện trực tiếp với bếp nấu. Bố trí bàn uống nước đối diện với bếp nấu dễ khiến gia chủ hay nóng nảy, cáu gắt, sức khỏe giảm sút.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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