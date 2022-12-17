Theo phong thủy, có 6 đồ vật đại kỵ không nên đặt ở phòng khách

Nhiều người thích bày những đồ vật như gươm, giáo, kiếm... trong phòng khách như vật trang trí, tạo điểm nhấn, thể hiện sự oai phong. Tuy nhiên, phòng khách là nơi chiêu tài đón lộc. Trong khi đó, những vật sắc nhọn mang sát khí có thể ảnh hưởng đến tài lộc, con đường sự nghiệp công danh của các thành viên trong gia đình, mang tới những điều không may mắn. Nếu muốn bày những vật sắc nhọn, gia chủ nên tránh để ở khu vực tài lộc của phòng khách. Nên để những đồ vật này trong tủ.

Một số người có sở thích sưu tầm và trưng bày những món đồ như búp bê, mặt nạ kỳ lạ, hung dữ... Theo phong thủy, những vật này sẽ mời gọi yếu tố không tốt đến gia đình, ảnh hưởng đến vận may sự nghiệp của các thành viên.

Bạn không phải thợ săn, do đó đừng đặt đầu của các con thú trong phòng khách. Trường khi của gia chủ vốn không đủ chống lại âm khí do các con thú này mang lại. Đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ càng không nên trưng bày vật này.

Hoa giả hay cây giả

Để làm cho phòng khách thêm phần tươi đẹp, tràn ngập màu sắc và bắt mắt thì có khá người lựa chọn việc thay thế những bông hoa, cây cảnh tươi, thật bằng những mẫu cây cảnh giả được làm từ các chất liệu nhân tạo như cây nhựa, hoa giấy hay hoa nhựa. Mặc dù xét về khía cạnh thẩm mỹ, nhìn vẻ bề ngoài thì cũng không có gì là xấu hay không tốt ở đây. Tuy nhiên, xét trên quan niệm phong thủy về lâu về dài thì điều này lại có ảnh hưởng không nhỏ đến gia chủ.

Đặc biệt là đối với những bạn gái vẫn còn độc thân thì những đồ vật “chết” như thế sẽ chỉ làm con đường tình duyên của bạn thêm trắc trở, khó khăn mà thôi. Còn với những cặp vợ chồng đã kết hôn thì nếu phạm phải cấm kỵ này, chúng rất dễ gây ra nhiều rắc rối, mâu thuẫn ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ cổ không rõ nguồn gốc xuất xứ

Nhiều người thích sưu tầm và trưng bày đổ cổ ở phòng khách. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, bày những món đồ cổ không rõ nguồn gốc ở phòng khách sẽ làm ảnh hưởng đến vận mệnh của ngôi nhà. Nếu mua phải các đồ vật chứa nhiều âm khí, chúng sẽ làm tài vận lận đận, rước thêm xui xẻo vào nhà.

Thùng rác

Phòng khách cần giữ sạch sẽ, ngăn nắp. Tuy nhiên, bày thùng rác trong phòng khách sẽ quy tụm ám khí khiến không gian trở nên âm u, bừa bộn. Trong phong thủy, phòng khách tượng trưng cho tiền đồ, sự phát triển của gia chủ, do đó không nên đặt thùng rác trong phòng khách.

Vật phẩm bằng đá

Nhiều người tỏ ra thích thú với những hòn đá có hình dáng lạ mắt và sẵn sàng bày chúng ngay trong phòng khách nhà mình. Thế nhưng theo phong thủy điều này là không nên.

Đá chủ về Dương nên nếu bày quá nhiều tại không gian phòng khách sẽ là một điểm bất cập, dễ khiến tài vận của chủ nhân vướng những ngáng trở phát sinh, vượng khí khó khai thông. Bạn có thể đặt đá trong phòng khách, tuy nhiên không nên bày quá nhiều.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.