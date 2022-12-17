5 điều gia chủ cần lưu ý khi treo đồng hồ theo phong thủy thu hút tài lộc trong nhà

Cần chú ý đến yếu tố ngũ hành khi treo đồng hồ. Ví dụ, với đồng hồ có màu đỏ, bạn cần tránh việc treo ở hướng Bắc và hướng Tây. Nguyên tố phía Bắc là Thuỷ và nguyên tố phía Tây là Kim, trong khi đó, đặc trưng cho Hoả lại là màu đỏ.

Không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà

Chắc hẳn bạn cũng biết, lửa không hề tương thích với kim loại và nước. Ngoài ra, bạn sẽ phải đặt đồng hồ ở hướng Bắc hoặc hướng Tây. Trong trường hợp đồng hồ làm bằng gỗ, góc Nam và Đông sẽ thích hợp cho việc đặt hoặc treo đồng hồ.

Gia chủ không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà, vì sẽ dẫn đến tình trạng bị rối loạn không gian sống, các thành viên trong gia đình dễ gặp nhiều rắc rối, phiền toái. Chỉ nên treo 2-3 chiếc trong nhà và nếu bạn có nhu cầu hơn thế thì có thể dùng đồng hồ nhỏ để bàn.

Ảnh minh họa: Internet

Vị trí treo đồng hồ

Nên treo đồng hồ ở phòng khách hoặc phòng làm việc thay vì phòng ngủ. Nguyên do là bởi treo ở phòng khách, phòng làm việc thì đồng hồ không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của gia chủ.

Tiếng tích tắc của đồng hồ trong đêm vắng có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, khiến tinh thần của bạn bất ổn. Nếu muốn để đồng hồ trong phòng ngủ thì nên chọn đồng hồ điện tử có kích thước vừa phải và không quá sáng.

Ngoài ra, bạn không nên treo đồng hồ quá cao và không nên treo đồng hồ ở gần cửa chính hay đối diện với cửa ra vào.

Kích thước không nên quá lớn

Đồng hồ với kích thước quá lớn sẽ gây cảm giác nặng nề và mệt mỏi vì đồng hồ chỉ thời gian, là những gì đã trôi qua, biểu hiện cho quá khứ.

Ảnh minh họa: Internet

Không treo hoặc đặt đồng hồ trên đầu giường.

Chưa kể tới việc tiếng kêu của đồng hồ sẽ tạo ra sự khó chịu gây ảnh hưởng tới giấc ngủ hàng đêm, sát khí tạo ra từ kim đồng hồ cũng không có tác động tích cực tới vận may của bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.