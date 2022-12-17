5 điều gia chủ cần lưu ý khi treo đồng hồ theo phong thủy thu hút tài lộc trong nhà

Nhà đẹp 17/12/2022 09:38

Khi treo đồng hồ trong nhà nhớ chú ý 5 điều này để phù hợp với phong thủy, tránh mắc phải những sai lầm gây hao tổn tài lộc và sức khỏe gia đình.

Chọn chất liệu và màu sắc của đồng hồ (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).

Cần chú ý đến yếu tố ngũ hành khi treo đồng hồ. Ví dụ, với đồng hồ có màu đỏ, bạn cần tránh việc treo ở hướng Bắc và hướng Tây. Nguyên tố phía Bắc là Thuỷ và nguyên tố phía Tây là Kim, trong khi đó, đặc trưng cho Hoả lại là màu đỏ.

Chắc hẳn bạn cũng biết, lửa không hề tương thích với kim loại và nước. Ngoài ra, bạn sẽ phải đặt đồng hồ ở hướng Bắc hoặc hướng Tây. Trong trường hợp đồng hồ làm bằng gỗ, góc Nam và Đông sẽ thích hợp cho việc đặt hoặc treo đồng hồ.

Không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà

Gia chủ không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà, vì sẽ dẫn đến tình trạng bị rối loạn không gian sống, các thành viên trong gia đình dễ gặp nhiều rắc rối, phiền toái. Chỉ nên treo 2-3 chiếc trong nhà và nếu bạn có nhu cầu hơn thế thì có thể dùng đồng hồ nhỏ để bàn.

5 điều gia chủ cần lưu ý khi treo đồng hồ theo phong thủy thu hút tài lộc trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vị trí treo đồng hồ

 

Nên treo đồng hồ ở phòng khách hoặc phòng làm việc thay vì phòng ngủ. Nguyên do là bởi treo ở phòng khách, phòng làm việc thì đồng hồ không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của gia chủ.

 

Tiếng tích tắc của đồng hồ trong đêm vắng có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, khiến tinh thần của bạn bất ổn. Nếu muốn để đồng hồ trong phòng ngủ thì nên chọn đồng hồ điện tử có kích thước vừa phải và không quá sáng.

 

Ngoài ra, bạn không nên treo đồng hồ quá cao và không nên treo đồng hồ ở gần cửa chính hay đối diện với cửa ra vào.

Kích thước không nên quá lớn

Đồng hồ với kích thước quá lớn sẽ gây cảm giác nặng nề và mệt mỏi vì đồng hồ chỉ thời gian, là những gì đã trôi qua, biểu hiện cho quá khứ.

5 điều gia chủ cần lưu ý khi treo đồng hồ theo phong thủy thu hút tài lộc trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không treo hoặc đặt đồng hồ trên đầu giường.

Chưa kể tới việc tiếng kêu của đồng hồ sẽ tạo ra sự khó chịu gây ảnh hưởng tới giấc ngủ hàng đêm, sát khí tạo ra từ kim đồng hồ cũng không có tác động tích cực tới vận may của bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Mở cửa bước vào nhà thấy 5 vật này chính là đại kỵ, khi thiết kế nên đặc biệt chú ý

Mở cửa bước vào nhà thấy 5 vật này chính là đại kỵ, khi thiết kế nên đặc biệt chú ý

Dưới đây là những kiêng kỵ trong phong thủy về thiết kế cửa ra vào, tốt nhất khi mở cửa đừng đập vào mắt là 5 vật dưới đây bởi có thể tình cảm vợ chồng sẽ tan vỡ, sa sút tiền bạc lẫn sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở lưu ý khi treo đồng hồ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 41 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 56 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 19 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp