Trong nhà đột nhiên xuất hiện 4 tín hiệu chính là điềm lành dự báo gia chủ sắp có tin vui, điềm lành tìm tới tận cửa

Nhà đẹp 17/12/2022 09:40

Hãy cùng giải mã những dấu hiệu may mắn điềm báo cả nhà bạn sẽ thay đổi tích cực, nhận được nhiều tiền bạc đếm hoài không hết.

Một con chó lạ vào nhà

Người xưa có câu: "Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang". Trong văn hóa của người Việt xưa, chó là biểu tượng của lòng trung thành, chó đá được đặt tại cổng đình chùa, đền miếu, cổng làng, cổng nhà... để cảnh báo kẻ gian, ngăn trừ tà ma...

Nhiều người nghĩ rằng chó đến nhà là nhà có kẻ canh nhà, giữ của, gia đình sẽ ngày một hưng thịnh. Qua quan sát người ta nhận thấy, con chó thường đến các nơi có bức xạ, trường khí tốt.

Trong cuộc sống, nếu một con chó lạ vào nhà bạn chứng tỏ gia đạo hòa thuận, tài lộc hanh thông. Điều đáng nói hơn cả là điềm báo này cho biết rằng sẽ có quý nhân vào cửa, từ đó tài lộc hanh thông, dồi dào hơn trước rất nhiều.

Trong nhà đột nhiên xuất hiện 4 tín hiệu chính là điềm lành dự báo gia chủ sắp có tin vui, điềm lành tìm tới tận cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Những bóng đèn tỏa sáng hơn bình thường

 

Trong phong thủy thì ngôi nhà không nên để u ám. Đèn được thắp sáng năng lượng tích cực mới tràn vào là điềm lành làm thịnh vượng ngôi nhà. Ngược lại, nhà cửa ẩm thấp và u tối thì tiền tài chậm đến.

 

Đèn là tài lộc, là hy vọng trong mỗi gia đình. Nếu ánh đèn mờ ảo, tiền tài khó vào và vận thế không phất lên được cuộc sống của gia chủ cũng vì thế mà trở nên tăm tối hơn.

 

Cá cảnh sinh thêm con

Trong phong thủy, cá là một loại mang lại nhiều may mắn cho người nuôi. 

Nếu trong nhà bạn có nuôi cá cảnh, một ngày bạn thấy chúng sinh con đẻ cái thì đó chính là tượng trưng cho sự phát triển, sức sống dồi dào.

Theo phong thủy, cá tượng trưng cho sự may mắn, sự phát triển của gia chủ về kinh tế, tiền bạc nhiều không đếm hết. 

Đặc biệt, càng loại cá quý hiếm càng chứng tỏ may mắn tài lộc tăng thêm nhiều.

Trong nhà đột nhiên xuất hiện 4 tín hiệu chính là điềm lành dự báo gia chủ sắp có tin vui, điềm lành tìm tới tận cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cây cối trong nhà và xung quanh đâm chồi nảy lộc

 

Khi tài vận của một người hoặc một gia đình không tốt, cảnh vật quanh nhà sẽ hoang tàn, tiêu điều, cây cối héo úa, chim chóc bỏ đi, con vật nuôi trong gia đình cũng ốm yếu.

 

Ngược lại, nếu vật nuôi trong nhà khỏe mạnh, cây cối trong nhà sinh sôi nảy nở chứng tỏ điềm lành sắp tới với tất cả các thành viên trong gia đình.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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