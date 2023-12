Ông bà trồng 4 loại cây, con cháu trong nhà chắc chắc hưởng giàu sang phú quý đại cát 3 đời

Nhóm cây này có nhiều trái chín, nặng trĩu tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc. Cây tắc có ý nghĩa mang may mắn và sức khoẻ dồi dào cho chủ nhà. Ngoài ra, chúng còn biểu tượng cho một năm mới “bội thu” dành cho gia chủ.

Lưu ý thêm, nếu trồng cam trong vườn thì nên trồng hướng Đông Nam vì đây là hướng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Nếu cây sai quả có thể mang lại may mắn, đại cát.

Cây lựu

Chắc ai trong chúng ta cũng đều biết đến cây lựu. Một loại cây được trồng phổ biến làm cảnh và lấy quả ăn trong nhiều gia đình từ xưa đến nay. Với hình dáng tròn đầy nhiều hạt bên trong, lựu mang ý nghĩa may mắn tài lộc con cháu đầy đàn và gia đình hạnh phúc. Chính vì ý nghĩa này mà rất nhiều gia đình thường trồng một cây lựu trước nhà nhất là những ngôi nhà mới với cặp vợ chồng trẻ. Theo phong thuỷ, vị trí này là vị trí hứng tài lộc. Vì thế, đặt cây lựu trước nhà sẽ giúp gia chủ chiêu tài và xua đuổi điều xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lựu là loại cây thân gỗ, trong phong thuỷ nó tượng trưng cho sự kiên cường và vững chãi. Những quả lựu căng đỏ tựa như những chiếc lồng đèn mang lại cho gia chủ sự may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Còn những chùm hoa lựu thì có tác dụng giúp gia chủ xua đuổi tà ma và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bạn có thể trồng cây bằng cách sử dụng hạt của cây trồng xuống đất nhưng cây sẽ phát triển chậm. Bạn có thể sử dụng phương pháp ghép cành, đây là phương án được nhiều người lựa chọn. Cây con giống có nguồn gen mang đầy đủ tính trạng của cây mẹ nhanh cho ra quả và không bị thoái hóa.

Cây mộc hương

Cây mộc hương là loại cây có thân gỗ kích thước trung bình với các cành mọc ra nhiều và tỏa ra xung quanh. Lá cây có hình hơi bầu có màu xanh thẫm với các đường gân lớn cùng răng cưa ở mép lá và có hương thơm dễ chịu.

Cây mộc hương khi ra hoa có rất nhiều màu sắc như trắng, vàng nhạt, vàng sẫm,…và mọc thành chùm tại các kẽ lá. Ở Việt Nam trồng nhiều nhất là cây mộc hương có hoa trắng và thường nở nhiều nhất vào mùa thu.

Ảnh minh họa: Internet

Cây mộc hương với hoa trắng vừa đơn giản, vừa chất phác giống như hình ảnh người dân Việt Nam chăm chỉ, cần cù và mộc mạc.

Từ xưa, câu nói “Sắc trà hương mộc” được sử dụng để miêu tả vẻ đẹp và mùi hương làm say đắm lòng người của loại cây này.

Trồng cây mộc hương trong nhà sẽ thúc đẩy may mắn, tài lộc tới cho gia chủ. Giúp gia chủ làm ăn vượng phát, phú quý lâu dài.

Cây Kim ngân

“Kim ngân” có ý nghĩa là tiền vàng. Cây vừa có tác dụng trang trí hiệu quả vừa là vật phong thủy, đem lại may mắn, giàu có, tiền tài, thịnh vượng cho gia chủ. Cây có nhiều hình dáng, kích thước bởi thân mềm dễ uốn, dễ tạo hình. Chính vì lý do này nên cây có thể trưng bày ở nhiều không gian khác nhau từ bàn làm việc đến đại sảnh lớn. Gỗ kim ngân vừa đẹp vừa thơm, mịn nên được dùng để in tiền tại Mỹ và Anh nên kim ngân còn có tên tiếng Anh là Money tree. Thật thú vị phải không nào!

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.