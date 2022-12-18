Trong nhà cứ giữ 4 đồ vật này sẽ khiến gia chủ hao tổn vượng khí, hao tài tốn của

Nhà đẹp 18/12/2022 10:44

Nếu không muốn ảnh hưởng tài vận của gia đình, tốt nhất hãy vứt bỏ 4 món đồ vật này trong nhà vì chúng không chỉ làm gia chủ bị ảnh hưởng tài lộc mà còn tác động xấu đến sức khỏe.

Giày, dép cũ

Theo quan niệm của người xưa, giày dép cũ tượng trưng cho sự nghèo khó, vất vả. Vì vậy, những đôi giày dép quá cũ, đã rách không nên giữ lại trong nhà vì chúng dễ khiến gia chủ hao tài, tán lộc.

Về phương diện sức khỏe, giày dép cũ là nơi trú ngụ của vi khuẩn, nấm mốc. Nếu để chúng trong nhà sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, độ ma sát của giày dép cũ sẽ không còn tốt, nếu tiếp tục sử dụng, nó có thể khiến bạn bị ngã.

Vì vậy, hãy thường xuyên dọn vệ sinh giày dép. Khi thấy những đối giày quá cũ, rách thì nên bỏ đi.

Trong nhà cứ giữ 4 đồ vật này sẽ khiến gia chủ hao tổn vượng khí, hao tài tốn của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ghế thừa, không sử dụng đến

Nếu trong ngôi nhà của bạn xuất hiện một chiếc ghế thừa mà không sử dụng đến, không bao giờ có người ngồi, thì tốt nhất là bạn nên sửa sang, lau chùi và mang nó ra sử dụng thường xuyên hoặc là nên loại bỏ nó hoàn toàn.

Vì theo phong thủy để một chiếc ghế trống trong nhà quá lâu là thể hiện cho việc mời những linh hồn ma quỷ vào nhà.

Điều này cực kỳ xấu làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì hạnh phúc sức khỏe các thành viên trong gia đình và đảm bảo nguồn tài lộc ổn định cho ngôi nhà của bạn.

Gương vỡ, mờ cũ

Một trong những thứ bạn không nên sử dụng đó chính là những  chiếc gương bị nứt, vỡ tốt nhất bạn nên bỏ chúng ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Trong phong thủy, nếu bạn sử dụng một chiếc gương vỡ là điều tối kỵ vì nó đêm lại những điều không tốt cho gia chủ, tình cảm gia đình dễ bị ly tán rạn nứt. Chính vì vậy, khi bạn thấy trong nhà có gương quá cũ mờ, hoặc nứt vỡ thì nên vứt chúng đi và thay thế cái mới.

Trong nhà cứ giữ 4 đồ vật này sẽ khiến gia chủ hao tổn vượng khí, hao tài tốn của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những bó hoa khô, hoặc bị héo

Những bó hoa được phơi khô thường được nhiều người lưu lại để làm kỉ niệm nhưng theo phong thủy, đây là dấu hiệu cho thấy sự chia ly, chết chóc.

Vì vậy, rất có thể tài vận của bạn khó hanh thông khi treo những thứ như này vào trong nhà.

Cũng tương tự như vậy, ngay khi những lọ hoa được gia chủ cắm đã héo thì cần được loại bỏ nhanh chóng. Không chỉ trong nhà ngay cả ngoài vườn hoa, những bông hoa khô héo nên được nhanh chóng cắt và bỏ đi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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