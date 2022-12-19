5 con vật được mệnh danh là đệ tử của Thần tài, vào nhà những tin tốt lành về sự thịnh vượng, đường tài lộc rộng mở

Nhà đẹp 19/12/2022 17:33

Nếu may mắn được những con vật này vào nhà, bạn đừng đuổi chúng đi nhé! Vì chúng sẽ mang đến cho nhà bạn những điều lành, báo hiệu niềm vui, tiền bạc dư dả.

Ong 

Theo quan niệm dân gian, ong bay vào nhà là tài lộc đang đến. Tài lộc sẽ nhân đôi nếu ong làm tổ ngay ở khu vực cửa nhà.

Ong bay vào nhà là một điềm báo cực tốt, dự báo tương của gia chủ rộng mở, làm ăn phát đạt, tiền bạc dư giả.

Theo quan điểm của Phật giáo, nếu ong xây tổ trong nhà nghĩa là gia đình đã kết thiện duyên với chúng. Những con ong đến để báo ân. Chúng tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn, mùa màng bội thu, may mắn ngập tràn.

Nếu bạn là người kinh doanh, đây là một tín hiệu tốt cho thấy công việc trong tương lai sẽ thuận lợi, gia đình cũng đầm ấm, sung túc.

Theo phong thủy, ong xuất hiện trong nhà chứng tỏ môi trường sống tốt, có nhiều dương khí. Vì vậy, khi thấy ong làm tổ trong nhà, đừng vội đuổi chúng đi.

Rùa

Rùa là con vật sống ở cả dưới nước và trên cạn. Rùa thuộc hành Hỏa, là âm Hỏa trong đó có dương Thổ.

Những người mệnh Thủy nên nuôi rùa thì Thủy thắng Hỏa có thể nhận về tài lộc thịnh vượng.

Người tuổi Tý, Hợi nên nuôi rùa.Ngoài ra, trong phong thủy, rùa còn là con vật tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ. Nuôi rùa mang lại nhiều ý nghĩa tốt cho gia chủ.

Trong khi đó, người tuổi Thân, Dậu không nên nuôi con vật này.

5 con vật được mệnh danh là đệ tử của Thần tài, vào nhà những tin tốt lành về sự thịnh vượng, đường tài lộc rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bướm

 

Bướm bay vào nhà là một điềm báo may mắn, dự báo gia chủ sắp nhận tin vui trong cuộc sống cũng như công việc. Theo các chuyên gia tử vi và phong thủy, loài bướm cũng mang linh hồn và quá trình sinh trưởng từ một con sâu xấu xí thành con bướm xinh đẹp cũng giống như hành trình của một đời người.

 

 

Nếu một con bướm vô tình bay lạc vào nhà, bạn đừng vội lo lắng. Những con bướm màu tối được cho là sẽ mang tin tốt lành về sự nghiệp, công việc. Những con bướm màu sáng mang tin vui về tình duyên, con cái đến với gia chủ.

Dơi

Theo quan niệm của người Trung Hoa xưa, dơi là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng. Người ta tin rằng, rơi mang vận khí tốt, khi chúng bay vào nhà nghĩa là nơi đó có khí tốt lành.

Dơi bay vào nhà làm tổ là điềm báo gia đình sắp gặp may mắn về tiền bạc, tài chính. Vì vậy, nếu thấy dơi bay vào nhà, bạn đừng hoảng hốt và xua đuổi chúng.

Chim én

 

Chim én là biểu tượng của sự giàu có, hạnh phúc. Chúng chỉ sống ở những nơi mang lại cảm giác an toàn. vì vậy, chim én làm tổ trong nhà là điều cực kỳ tốt, chứng tỏ nhà bạn có phong thủy tốt lành, tương lai sẽ đón nhận nhiều may mắn, tài lộc.

 

5 con vật được mệnh danh là đệ tử của Thần tài, vào nhà những tin tốt lành về sự thịnh vượng, đường tài lộc rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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