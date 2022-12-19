Những món vật phẩm nên đặt trên bàn làm việc giúp sự nghiệp thăng tiến, công việc thuận lợi

Có thể nhiều người không để ý đến những yếu tố trang trí có thể mang lại nhiều thuận lợi, may mắn, sự thoải mái cũng như niềm vui cho mình khi đặt chúng ở bàn làm việc. Nếu bạn đặt một bát nước trang trí hoặc một bể cá mini sinh động sẽ giúp khu vực làm việc của bạn nhận thêm nhiều sinh khí, giúp công việc 'thuận buồm xuôi gió.

Theo phong thủy , khi đặt bể cá hay bát nước trên bàn làm việc sẽ giúp tâm trí tỉnh táo, xua bớt đi những khí chướng giúp người làm việc cảm thấy vui vẻ và hứng thú hơn khi làm việc.

Theo các chuyên gia phong thủy, quả cầu đá mang lại nhiều điều hữu ích, đặc biệt nó còn tượng trưng cho sự uyên bác, trí tuệ cũng như sự thành đạt. Do đó, để mang lại may mắn và thu hút tiền tài, nhiều người thường đặt quả cầu phong thủy trên bàn làm việc của mình.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều mẫu cầu phong thủy. Tuy nhiên, dựa vào cung mệnh mà bạn có thể lựa chọn chất liệu cũng như màu sắc phù hợp nhất.

Lựa chọn đúng quả cầu sẽ mang đến sự minh mẫn, quyết định sáng suốt và giúp công việc của bạn phát triển, thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Đá phong thủy

Nếu ngại việc chăm sóc cây cảnh hoặc bản mệnh không phù hợp, chị em có thể chuyển sang cân nhắc các loại đá phong thủy cỡ nhỏ để bàn cũng đem lại tác dụng tương tự. Một số loại đá được nhiều chị em ưa chuộng là đá thạch anh, đá mắt hổ, đá Ruby, đá mã não, ngọc cẩm thạch, đá Hematite, ngọc bích, phỉ thúy... Trong số này có đá thạch anh, ngọc bích và mắt hổ có ý nghĩa đem lại tài vận, phù hợp để đặt trên bàn làm việc nhất.

Tượng linh vật

Thông thường các linh vật khác nhau sẽ có những vị trí đặt riêng sao cho hợp phong thủy nhất.

Chẳng hạn, khi đặt các tượng linh vật như Kỳ Lân, Tỳ Hưu, Long Mã trên bàn làm việc thì phải đặt hướng đầu về phía cửa sổ hoặc cửa chính. Vì theo phong thủy, các linh vật này ăn tài khí của bốn phương, trừ tà, chiêu tài, hoạch tài… và mang lại may mắn cho chủ nhân.

Ngoài ra, các loài vật như: voi, tam cước thiềm thừ, cá thì phải quay đầu vào hướng nhà, không hướng ra cửa chính hay cửa sổ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây phong thủy

Đây là lựa chọn đơn giản, dễ kiếm và phù hợp nhất với nhu cầu của các nàng công sở. Việc đặt một chậu cây phong thủy nhỏ trên bàn làm việc sẽ giúp giảm bớt áp lực, stress và căng thẳng. Tuy nhiên, chị em nên cân nhắc chọn mua các loại cây phù hợp với bản mệnh để giúp công việc, cuộc sống thêm thuận lợi.

Ngoài ra cũng cân nhắc kích thước bàn và vị trí đặt có ánh nắng không để chọn cây cho đúng. Tránh mua cây quá lớn đặt trong phòng nhỏ, hoặc mua loại ưa nắng nhưng để trong phòng không có/xa cửa sổ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.