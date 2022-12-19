Đi mua chung chọn chọn phải những căn phạm sát khí: gây tán tài, gặp xui xẻo đủ đường làm gì cũng không thuận lợi

Nhà đẹp 19/12/2022 11:11

Tốt nhẫy hãy nên dè chừng những kiểu chung cư này nếu bạn đang có ý định mua chúng vì những kiểu thiết kế đấy có thể chặn đứng tài lộc của bạn.

Nhà vệ sinh tầng trên đè lên bếp hay bàn thờ tầng dưới

Khi mua nhà, hãy kiểm tra kỹ thiết kế của căn hộ mình định chọn và tránh chọn những nơi có nhà vệ sinh của tầng trên nằm đè lên khu vực bếp hoặc bàn thờ của căn hộ phía dưới. Theo phong thủy, kiểu thiết kế này sẽ tác động xấu tới căn hộ ở phía dưới. Điều này gây ra hiệu ướng tương tác khí xú uế đè nặng lên khu vực bếp hay bàn thờ. 

Hiện nay, các tòa nhà chung cư đều thiết kế khu vực bếp và nhà vệ sinh chạy theo trục kỹ thuật có sẵn của toàn bộ tòa nhà. Tuy nhiên cũng tùy theo kích cỡ của các căn mà sự bài trí trong căn hộ cũng sẽ có chênh lệch nên tốt nhất hãy kiểm tra thiết kế căn hộ trước khi quyết định mua.

Đi mua chung chọn chọn phải những căn phạm sát khí: gây tán tài, gặp xui xẻo đủ đường làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính của hai căn hộ đối diện nhau

Các căn hộ chung cư được thiết kế theo dãy, cửa chính thường đối diện nhau, nhà này xung thẳng sang nhà kia.

Một số căn hộ còn ở vị trí bất an như cuối hàng lang dài hay chân cầu thang, và cửa chính thẳng với cửa ban công, do đó khí vận chuyển sẽ không được lưu thông tốt, và quá nhanh (tạo ra khí trường, lưu thông gấp) dễ dẫn đến người sống bên trong căn hộ thường xuyên bệnh hoạn, tán khí cũng có nghĩa tán tài, đó là những vấn đề thường gặp và là tối kỵ theo phong thủy học.

Theo quan niệm truyền thống, hai cửa đối diện nhau sẽ dẫn đến khí trường của hai nhà pha tạp lẫn lộn nhau khiến khí trường trong mỗi nhà không thể trong sạch, dễ dẫn đến nhiều phiền phức, tranh chấp.

Để khắc phục tình trạng "hai cửa đối nhau” cho cả hai nhà, cách làm tốt nhất để giải quyết là đặt bình phong trước cửa cho chính căn hộ mình hoặc trên dạ cửa treo 4 chữ “Thiên Quan Tứ Phúc” (Ông trời ban phúc bốn phương), vừa hiệu quả tốt vừa nhẹ nhàng mà còn có thiện cảm.

Các bạn cũng có thể dùng cách hóa giải này cho căn hộ có cửa chính - cửa ra ban công thẳng hàng và cửa chính xung với hành lang dài, cộng thêm yêu cầu ban quản lý thắp đèn sáng sủa để tránh âm khí.

Căn hộ bị dầm bê tông nằm ngang trần

Các dầm trụ bê tông có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kết cấu cho ngôi nhà hiện đại, dù là nhà phố hay chung cư. Tuy nhiên, nếu dầm nhà bị lộ thì rất mất thẩm mỹ, đồng thời phong thuỷ cũng cho rằng dầm bê tông thường mang lại sát khí lớn.

Nếu trần nhà càng thấp thì sự nguy hiểm càng lớn vì chúng gây ra cảm giác ngột ngạt, đặc biệt là nếu dầm ở vị trí phía trên giường ngủ, bếp nấu, ban thờ hoặc bàn làm việc. Chúng còn gây ức chế nguyên khí của những người đang sinh hoạt bên dưới. Do đó, với những không gian có dầm nhà thì phải tạo sự cân đối, hoá giải phù hợp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 món đồ vật tốt nhất không nên cho người khác mượn vì gây ảnh hưởng đến tài chính, dễ gặp tai bay vạ gió

5 món đồ vật tốt nhất không nên cho người khác mượn vì gây ảnh hưởng đến tài chính, dễ gặp tai bay vạ gió

Nếu không muốn cuộc sống gặp nhiều tai ương xui xẻo, tốt nhất bạn nên 'chiếm hữu' những món đồ vật này, đừng cho người khác mượn!

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy chung cư nhiều sát khí

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 42 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 57 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 20 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp