Đi mua chung chọn chọn phải những căn phạm sát khí: gây tán tài, gặp xui xẻo đủ đường làm gì cũng không thuận lợi

Khi mua nhà, hãy kiểm tra kỹ thiết kế của căn hộ mình định chọn và tránh chọn những nơi có nhà vệ sinh của tầng trên nằm đè lên khu vực bếp hoặc bàn thờ của căn hộ phía dưới. Theo phong thủy , kiểu thiết kế này sẽ tác động xấu tới căn hộ ở phía dưới. Điều này gây ra hiệu ướng tương tác khí xú uế đè nặng lên khu vực bếp hay bàn thờ.

Hiện nay, các tòa nhà chung cư đều thiết kế khu vực bếp và nhà vệ sinh chạy theo trục kỹ thuật có sẵn của toàn bộ tòa nhà. Tuy nhiên cũng tùy theo kích cỡ của các căn mà sự bài trí trong căn hộ cũng sẽ có chênh lệch nên tốt nhất hãy kiểm tra thiết kế căn hộ trước khi quyết định mua.

Các căn hộ chung cư được thiết kế theo dãy, cửa chính thường đối diện nhau, nhà này xung thẳng sang nhà kia.

Một số căn hộ còn ở vị trí bất an như cuối hàng lang dài hay chân cầu thang, và cửa chính thẳng với cửa ban công, do đó khí vận chuyển sẽ không được lưu thông tốt, và quá nhanh (tạo ra khí trường, lưu thông gấp) dễ dẫn đến người sống bên trong căn hộ thường xuyên bệnh hoạn, tán khí cũng có nghĩa tán tài, đó là những vấn đề thường gặp và là tối kỵ theo phong thủy học.

Theo quan niệm truyền thống, hai cửa đối diện nhau sẽ dẫn đến khí trường của hai nhà pha tạp lẫn lộn nhau khiến khí trường trong mỗi nhà không thể trong sạch, dễ dẫn đến nhiều phiền phức, tranh chấp.

Để khắc phục tình trạng "hai cửa đối nhau” cho cả hai nhà, cách làm tốt nhất để giải quyết là đặt bình phong trước cửa cho chính căn hộ mình hoặc trên dạ cửa treo 4 chữ “Thiên Quan Tứ Phúc” (Ông trời ban phúc bốn phương), vừa hiệu quả tốt vừa nhẹ nhàng mà còn có thiện cảm.

Các bạn cũng có thể dùng cách hóa giải này cho căn hộ có cửa chính - cửa ra ban công thẳng hàng và cửa chính xung với hành lang dài, cộng thêm yêu cầu ban quản lý thắp đèn sáng sủa để tránh âm khí.

Căn hộ bị dầm bê tông nằm ngang trần



Các dầm trụ bê tông có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kết cấu cho ngôi nhà hiện đại, dù là nhà phố hay chung cư. Tuy nhiên, nếu dầm nhà bị lộ thì rất mất thẩm mỹ, đồng thời phong thuỷ cũng cho rằng dầm bê tông thường mang lại sát khí lớn.



Nếu trần nhà càng thấp thì sự nguy hiểm càng lớn vì chúng gây ra cảm giác ngột ngạt, đặc biệt là nếu dầm ở vị trí phía trên giường ngủ, bếp nấu, ban thờ hoặc bàn làm việc. Chúng còn gây ức chế nguyên khí của những người đang sinh hoạt bên dưới. Do đó, với những không gian có dầm nhà thì phải tạo sự cân đối, hoá giải phù hợp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.