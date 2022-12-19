Tổng hợp 4 loại cây được giới phong thủy truyền tai vì độ phá tài phá lộc, khó mà nhận được vận may trong thời gian dài

Nhà đẹp 19/12/2022 11:51

Nếu đang tìm cây để điểm tô cho ngôi nhà của mình, hãy nhớ tránh 4 loại cây dưới đây. Vì trong phong thủy, chúng được xem là những loại cây xui xẻo, gây hao tài tốn của, ảnh hưởng sức khỏe.

Dạ lan hương

Dạ lan hương có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng cũng không nên trồng trong nhà. Loài hoa này có màu tím được cho là biểu tượng của sự phá hoại, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, khiến vợ chồng bất hòa.

Đặc biệt, dạ lan hương có chứa độc tố là canxi oxalate và lycorine, tập trung nhiều ở phần củ. Nếu vô tình ăn phải sẽ gây buồn nôn, chóng mặt...

Mùi hương của loại hoa này cũng không phù hợp để đặt ở phòng ngủ. Những người có tiền sử bệnh tim, cao huyết áp nếu ngửi mùi hoa dạ lan hương quá lâu có thể thấy hoa mắt, chóng mặt.

Tổng hợp 4 loại cây được giới phong thủy truyền tai vì độ phá tài phá lộc, khó mà nhận được vận may trong thời gian dài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa tulip

Phòng làm việc là nơi học hỏi, sáng tạo, cần không khí yên tĩnh, thoải mái. Trong khi đó, hoa tulip có chất kiềm độc, nếu vô tình động vào dễ khiến tóc và lông rụng.

Ngoài ra, theo phong thủy, hoa tulip là biểu tượng phá tài, khiến đường công danh của gia chủ gặp bất trắc.

Góc phòng làm việc thích hợp để đặt hoa thủy tiên, với tác dụng trừ uế tránh tà, mang lại điềm cát tường, chiêu tài. Ngoài ra, loại hoa này còn là biểu tượng của sự thanh cao, nhã nhặn nên có thể để ở phòng khách.

Tổng hợp 4 loại cây được giới phong thủy truyền tai vì độ phá tài phá lộc, khó mà nhận được vận may trong thời gian dài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây môn cảnh

Cây môn cảnh có vẻ ngoài khá bắt mắt và vô cùng thích hợp để làm đẹp cho không gian căn nhà của bạn, nhờ vào sự kết hợp giữa màu xanh và hồng ở phần lá, mà nó được rất nhiều gia chủ ưa chuộng và lựa chọn.

Nhưng khi xét theo phong thủy, đây lại là loại cây được liệt vào danh sách những loại cây cảnh không nên trồng trong nhà, bởi nếu không được chăm sóc tốt thì lá cây sẽ héo rất nhanh, đó chính là một điềm xấu cho gia chủ theo hướng tâm linh.

Hoa đại

Hoa đại thường được trồng nhiều ở đền chùa. Tuy nhiên, hình dáng của hoa được cho là nhạy cảm nên trở thành loài hoa kiêng kỵ, không được đặt lên bàn thờ. Ngoài ra, dân gian còn cho rằng loài hoa này không tốt cho đường tình duyên nên cần tránh để trong nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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