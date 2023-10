Tiền bạc luôn ĐẦY KÉT nhờ vào mẹo đặt bình hoa chuẩn phong thủy, áp dụng ngay nếu bạn đang đặt sai vị trí

Theo phong thủy, vị trí đặt bình hoa trong nhà may mắn cho tài lộc là vị trí chéo giữa cửa chính và phòng khách (vị trí Tài vị). Đây là vị trí vượng khí thường được sử dụng nhất trong nhà, có quyết định lớn đến tiền bạc, sự nghiệp của tất cả thành viên trong gia đình.

Đây là nơi gió vào và tụ nhiều vượng khí nhất trong nhà, tức là nơi thu hút được nhiều của cải nhất, nếu bạn chưa biết tài vị nhà mình ở đâu thì phải xem cách xác định Tài vị trong nhà.

Do đó, nó được coi là vị trí may mắn. Đặt cây xanh lá rộng hoặc hoa tươi ở vị trí Tài vị có thể thu hút tài lộc, may mắn thịnh vượng, hóa giải âm khí, tà khí cho ngôi nhà của bạn.