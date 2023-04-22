Tiền bạc luôn ĐẦY KÉT nhờ vào mẹo đặt bình hoa chuẩn phong thủy, áp dụng ngay nếu bạn đang đặt sai vị trí

Theo phong thủy , vị trí đặt bình hoa trong nhà may mắn cho tài lộc là vị trí chéo giữa cửa chính và phòng khách (vị trí Tài vị). Đây là vị trí vượng khí thường được sử dụng nhất trong nhà, có quyết định lớn đến tiền bạc, sự nghiệp của tất cả thành viên trong gia đình.

Do đó, nó được coi là vị trí may mắn. Đặt cây xanh lá rộng hoặc hoa tươi ở vị trí Tài vị có thể thu hút tài lộc, may mắn thịnh vượng, hóa giải âm khí, tà khí cho ngôi nhà của bạn.

Đây là nơi gió vào và tụ nhiều vượng khí nhất trong nhà, tức là nơi thu hút được nhiều của cải nhất, nếu bạn chưa biết tài vị nhà mình ở đâu thì phải xem cách xác định Tài vị trong nhà.

2. Đặt bình hoa theo hướng nhà

Đặt bình hoa theo hướng nhà - Ảnh minh họa: Internet

Để tăng thêm vượng khí khi bày trí bình hoa trong nhà, Bách hóa XANH gợi ý cho bạn cách đặt bình hoa theo hướng của nhà bạn như sau:

- Nếu nhà bạn ở hướng chính Đông, bạn nên lựa chọn đặt bình hoa màu xanh lục.

- Nếu nhà bạn ở hướng Tây, bạn nên lựa chọn đặt bình hoa màu vàng, màu trắng.

- Nếu nhà bạn ở hướng Nam, bạn nên lựa chọn đặt bình hoa màu đỏ, tím, cam.

- Nếu nhà bạn ở hướng Bắc, bạn nên lựa chọn đặt bình hoa màu đen, xám.

3. Đặt bình hoa ở vị trí ngũ hành Thủy

Đặt bình hoa ở vị trí ngũ hành Thủy - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành của hoa cỏ thường là Mộc, nếu đặt ở vị trí ngũ hành thuộc Thủy hoặc bên cạnh các vật dụng thuộc Thủy như bình nóng lạnh, máy tạo ẩm, bể cá, bình nước…sẽ đem lại may mắn cho gia đình.

Theo ngũ hành thì Thủy sinh Mộc. Vì vậy, đặt bình hoa gần những đồ vật hoặc vị trí thuộc ngũ hành Thủy trong nhà có thể cải thiện tài vận cho gia đình, ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ dàng. Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như ý muốn của bao người.

Đặt bình hoa gần những đồ vật hoặc vị trí thuộc ngũ hành Thủy trong nhà có thể cải thiện tài vận cho gia đình, ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ dàng.

4. Đặt bình hoa ở vị trí ngũ hành Hỏa

Đặt bình hoa ở vị trí ngũ hành Hỏa - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh vì vậy đặt bình hoa cạnh các vật dụng thuộc Hỏa như bếp lửa, tủ lạnh, máy tính, tivi và các đồ điện,… sẽ giúp gia chủ giàu có, thịnh vượng, có quý nhân phù trợ.

5. Đặt bình hoa ở vị trí trung hòa

Do diện tích hạn hẹp nên nhiều bố trí nội thất có sự xung khắc giữa Thủy và Hỏa, chẳng hạn như để máy tạo ẩm quá gần máy tính, bể cá quá gần tivi gây ra sự xui xẻo cho gia đình.

Nếu đặt một bình hoa ở giữa 2 đồ vật đó thì có vai trò lưu thông và chuyển hóa, làm cho các luồng khí vốn xung khắc sẽ trở nên hài hòa, có lợi cho sự yên ấm của gia chủ và sự ổn định của tài lộc trong nhà, đây chính là vị trí đặt bình hoa trong nhà may mắn cho tài lộc mà ít người để ý tới.

6. Đặt bình hoa trong phòng ngủ

Đặt bình hoa trong phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Theo luật phong thủy thì đặt bình hoa trong phòng ngủ được xem là tốt nhất để tăng tài lộc, mang đến sự thịnh vượng cho gia chủ.

Vì vậy, nếu bạn muốn lựa chọn bình hoa bằng thủy tinh, gốm sứ đựng nhiều đá quý, thuộc hành Thổ thì bạn nên đặt bình ở trong tủ thuộc góc Thổ (hướng Tây Nam) hoặc góc Đông Bắc của phòng ngủ.

Còn đối với bình được làm bằng kim loại thì những nơi kín đáo như trong tủ của phòng ngủ, ở góc Tây hoặc Tây Bắc là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Bên cạnh đó, để thu hút sự chú ý của phái nữ, nam giới dù đã cao tuổi hay còn thanh niên có thể áp dụng biện pháp đặt một bình hoa với vài cành hoa tươi ở vị trí bên phải cửa ra vào.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.