Thần tài sẽ thường xuyên ghé thăm nếu gia chủ đặt 4 đồ vật trước cửa nhà

Nhà đẹp 28/12/2022 07:27

Bật mí cho bạn 4 món đồ vật bày trí ở lối trước cửa vào nhà để nhận được nhiều may mắn, gia tăng vượng khí, gia đình luôn bình an hạnh phúc.

Trồng cây xanh trước cửa

Theo phong thủy, cây xanh chính là biểu tượng cho sự phát triển, sức sống dồi dào. Đặt cây xanh ở lối vào nhà không chỉ giúp không gian sống thêm sinh động, rực rỡ, tạo không khí tươi mát mà còn giúp gia tăng vượng khí, thu hút may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Khi trồng cây trước cửa nhà, gia chủ lưu ý không nên chọn những cây quá to, tán quá lớn làm cảnh gió, cản sáng vào nhà.

Nên chọn những cây có ý nghĩa phát tài như cây vạn lộc, cây trúc phú quý... để đặt ở khu vực trước cửa nhà.

Thần tài sẽ thường xuyên ghé thăm nếu gia chủ đặt 4 đồ vật trước cửa nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt thảm trước hiên

Để căn nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng, nhiều người đã đặt một tấm thảm trước hiên để lau bụi bẩn trên giày dép. Nhưng chỉ lau đế giày thôi thì chưa đủ, vì cửa ra vào là mặt tiền của cả ngôi nhà, một khi đã lau thì phải giữ sạch sẽ càng tốt, Thần Tài sẽ thường xuyên ghé thăm. Vì vậy, phải đảm bảo thảm trước cửa sạch sẽ, gọn gàng, giặt giũ thường xuyên, thay thường xuyên là cách tối kỵ, để tổng thể ngôi nhà trông cao ráo, bề thế.

Vật phẩm mang lại may mắn, tiền tài

Bất kể khi nào và ở đâu, những điều tốt lành và niềm vui cũng luôn sẽ luôn làm mọi người cảm thấy thoải mái, có động lực.

Nếu bước vào cửa nhà và bắt gặp một số đồ trang trí tốt lành, may mắn, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Những món đồ này chính là chất xúc tác trong phong thủy giúp thu hút tài lộc, may mắn hiệu quả.

Trong các quan niệm của phong thủy từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng, linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an. Bạn có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy như đồng tiền xu, dây kết Ngũ Phúc Hoa Mai, Tam Cát Hoa Mai, Tỳ Hưu Đại Viên, Hổ Phù An Gia Hóa Sát.

Những vật phẩm này không chỉ hút tài hút lộc, chiêu giữ tiền của cho gia chủ mà còn giúp chặn đứng ma quỷ, âm khí không cho xâm nhập vào nhà, giữ cho ngôi nhà và gia đình bạn luôn được bình an, tránh được mọi tai ách hiểm họa.

Hòn non bộ

Theo các chuyên gia phong thủy nhà có hòn non bộ cực vượng tài, đó là "Tọa sơn hướng thủy". Điều này hàm ý rằng khoảng không phía trước nhà có nước sẽ tụ tài rất tốt, gia chủ sớm muộn cũng phát tài giàu có.

Bạn có thể thiết kế hòn non bộ chảy trước cửa nhà hoặc đặt bể cá, phong thủy quan niệm nước chính là tiền tài nên sẽ giúp kích thích sự thịnh vượng trong ngôi nhà bạn. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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