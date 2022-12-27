Mẹo treo đèn theo phong thủy tăng tài lộc, xua tan hung khí, mang lại vượng khí trong nhà cho gia chủ

Nhà đẹp 27/12/2022 11:39

Treo đèn đúng phong thủy cũng là cách giúp cha chủ tăng tài lộc, hanh thông trong công việc, gia chủ có thể kham khảo 5 nguyên tắc dưới đây:

Không nên chọn đèn có nhiều màu sắc

Đèn có nhiều màu sắc khiến cho hành lang nhà bạn trở nên bắt mắt và đẹp hơn, tuy nhiên đây lại là điều cấm kỵ khi bố trí đèn hành lang. Ánh sáng hỗn loạn không thể cải thiện phong thủy, ngược lại còn ảnh hưởng đến dòng lưu chuyển của không khí, không có lợi cho sức khỏe.

Hơn nữa đèn có tác dụng chiếu sáng, nhưng các loại đèn màu đỏ, màu xanh lam, màu tím…đều tạo ra cảm giác huyền ảo, không tốt cho tư duy. Tốt nhất nên chọn đèn màu trắng hoặc đèn màu vàng để bố trí cho hành lang của bạn tràn ngập trong ánh sáng, xua tan năng lượng xấu.

Mẹo treo đèn theo phong thủy tăng tài lộc, xua tan hung khí, mang lại vượng khí trong nhà cho gia chủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đèn trong phòng khách phải sáng và sang

Phòng khách được xem là “gương mặt đại diện” của gia đình của bạn. Đây là nơi bạn tiếp khách cũng như tổ chức các sự kiện quan trọng. Đặc biệt, nhiều người tin rằng, phong thủy của không gian này cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tài vận và thu hút tài lộc của cả gia đình. 

Do đó, đèn trong phòng khách phải sáng và sang. Đèn phòng khách tối màu không có lợi cho tài vận của gia chủ. Bạn nên treo đèn trong phòng khách đủ cao và đủ sáng, đủ để cho ánh sáng có thể phân tán khắp phòng và chiếu sáng mọi góc trong nhà. Phòng khách sáng sủa giúp tài vận của gia chủ lên cao, gia đạo ấm êm, thuận hòa.

Mẹo treo đèn theo phong thủy tăng tài lộc, xua tan hung khí, mang lại vượng khí trong nhà cho gia chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nguyên tắc bổ khuyết

 

Nếu trong nhà có “góc chết”, ánh sáng không thể đến được nơi này thì gia chủ có thể lắp đặt đèn ở vị trí khuyết góc để đạt hiệu quả bổ khuyết.

 

Trường hợp trong nhà có dầm ngang không thể khoả lấp cũng có thể lắp 2 đèn hắt ngược ánh sáng lên trần nhà. Năng lượng của ánh sáng hướng lên trên như vậy sẽ góp phần hoá giải áp lực của dầm ngang đè xuống.

 

Cấm kỵ bố trí đèn hành lang không thẳng hàng

Việc lắp đèn hành lang không thẳng hàng, không đều nhau về số lượng sẽ đem lại cảm giác mất thăng bằng. Hơn nữa, nếu lắp quá nhiều đèn thì ánh sáng mạnh sẽ gây cảm giác hoa mắt và tạo ra nhiều hỏa khí, thậm chí dễ gây bất hòa cho những thành viên trong gia đình.

Tốt nhất, bạn chỉ nên lắp số lượng đèn vừa cung cấp đủ ánh sáng cho hành lang trong nhà.

Không lắp gương, kính trên trần hành lang

Không nên lắp kính trên trần hành lang để phản chiếu ánh sáng đèn. Việc bạn lắp gương hoặc kính như vậy sẽ tạo cảm giác choáng váng, mất phương hướng, không có lợi cho người đi lại trong hành lang, đặc biệt là những người trong gia đình bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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