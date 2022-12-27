Vị trí không nên đặt tủ lạnh để tránh gặp xui xẻo cho gia đình, khó giữ được của cải, coi chừng "mạt cộng từ đường"!

Nhà đẹp 27/12/2022 04:26

Tủ lạnh là một trong những vật dụng giúp gia chủ tụ tài lộc trong nhà, chính vì thế vị trí cũng quyết định sự may mắn của gia đình bạn, nếu mà phạm phải những vị trí dưới đây thì khó mà đạt được lộc lá như ý muốn.

Tủ lạnh không kê đối diện hoặc gần bếp

Tủ lạnh không kê đối diện hoặc gần bếp vì khí nóng từ bếp và hơi lạnh từ tủ lạnh xung khắc với nhau sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe của gia chủ.

Ngoài ra, nó còn có thể khiến những người trong gia đình không hòa thuận.

Vị trí không nên đặt tủ lạnh để tránh gặp xui xẻo cho gia đình, khó giữ được của cải, coi chừng 'mạt cộng từ đường'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, tốt nhất bạn nên đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng, cách bếp nấu khoảng 2m. Cách bố trí này sẽ giúp tiết kiệm thời gian đi lại trong lúc chế biến thức ăn.

Một số người cho rằng nên đặt ở hướng dữ vì tủ lạnh nặng, đặt ở hướng này để chắn các sao dữ.

Đây là cách giải thích hợp lý. Tuy nhiên, theo một số người, nên đặt tủ lạnh ở hướng lành, vì đó là nơi bảo quản thức ăn.

Không đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang

Tủ lạnh đại diện cho sự sung túc, giàu có nên cần tránh để ở những nơi có nhiều âm khí như dưới gầm cầu thang. Ngoài ra, khu vực dưới gầm cầu thang thường tối tăm, dễ ẩm mốc, tủ lạnh nếu đặt ở đây sẽ khó thoát hơi.

Vị trí không nên đặt tủ lạnh để tránh gặp xui xẻo cho gia đình, khó giữ được của cải, coi chừng 'mạt cộng từ đường'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không hướng tủ lạnh về phía cửa ra vào

Nhiều người thích đặt tủ lạnh ở phòng khách, bởi họ thấy tiện lợi và hợp lý. Đây là một cách làm hay nhưng nhiều người lại chọn vị trí đặt tủ lạnh và cửa ra vào đối diện nhau. Cách đặt này là sai về mặt phong thủy. Bởi tủ lạnh tương đương với kho tài lộc của gia đình. Đặt tủ lạnh đối diện với cửa, tương đương với việc mở tiền bạc đẩy ra bên ngoài, người đi ngang qua có thể thấy ngay lập tức. Gia đình bạn có nhiều của cải đến mấy cũng không thể giữ được!

Không để tủ lạnh đối diện nhà vệ sinh

Tủ lạnh cũng được xem là nguồn tài khố, đại diện cho của cải, tài lộc của cả gia đình. Trong khí đó, nhà vệ sinh có tính thuỷ rất mạnh nên nếu đặt tủ lạnh đối diện khu vực này sẽ khiến tiền tài, của cải dễ bị cuốn trôi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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