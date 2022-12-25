Top 5 loại cây chiêu tài lộc nhà nào cũng nên sắm trong dịp Tết

Quất là cây cảnh được đặc biệt ưa thích khi Tết đến. Những quả vàng treo lúc lỉu tren cây mang ý nghĩa may mắn, tốt lành.

Cây quất có lá xanh tốt, sai quả, quả vàng đều thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống.

Cây quất thường được người dân lựa chọn để trang trí vào dịp Tết cũng bởi theo âm Hán Việt thì âm của từ "quất" gần giống âm của từ "cát" trong cát tường ý nghĩa gặp nhiều may mắn và phước lành.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo phong thủy, những cây quất trĩu quả chính là hiện thân của tài lộc. Quả càng sai và to thì tài lộc càng nhiều. Thời điểm quất ra hoa cũng chính là lúc thủy sinh mộc, trong khi chính mộc lại là hiện thân của sinh khí. Suy cho cùng, tất cả chúng đều mang ý nghĩa của tài lộc cũng như sự thành đạt trong công danh sự nghiệp.

Ngoài ra, cành quất trĩu quả trong quan niệm dân gian là biểu tượng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên, thể hiện sự sum vầy của nhiều thế hệ trong gia đình.

Chậu cây cảnh này có hương thơm độc đáo, có tác dụng thanh lọc không khí khi đặt trong nhà. Cây quất cũng được tạo hình với nhiều dáng rất đẹp, phong cách, thích hợp để bày trong nhà dịp Tết Nguyên đán.

Trạng nguyên

Hoa trạng nguyên là biểu tượng cho sự thành đạt, may mắn trên con đường học hành. Màu đỏ của hoa trạng nguyên còn mang lại hạnh phúc, may mắn cho các thành viên trong gia đình.

Vì thế, nếu gia đình bạn có con, cháu sắp bước vào những cuộc thi, đừng quên chọn cây trạng nguyên trang trí nhà ngày Tết với hy vọng con cháu sẽ học giỏi, đỗ đạt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngọc bích

Đây còn được gọi là cây thường xanh. Đặc tính của loài cây này là dễ trồng, đặt một chiếc lá xuống đất ẩm là mọc thành cây.

Nhiều nhà kinh doanh tin rằng, cây ngọc bích có tác dụng đem lại tiền tài, do vậy họ còn đặt cây bên quầy thu ngân, máy đếm tiền... hoặc bài trí cây tại lối đi nhằm kích hoạt năng lượng về tài lộc, may mắn.



Cây ngọc bích không ưa nước, nên để cây nơi cường độ ánh sáng cao và có nhiệt độ ban đêm thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý, tài lộc sung túc. Theo phong thủy, hoa thủy tiên còn có tác dụng khử tà, mang cát tường, tăng tài khí cho gia chủ. Hoa thủy tiên được nhiều gia đình lựa chọn để làm đẹp cho phòng khách vào dịp Tết.

Thường xuân

Cây thường Xuân hay có tên khác là cây trường Xuân, cây vạn niên là loại cây dây leo được ví như “một máy lọc không khí tự nhiên”. Cây được mọi người trồng trong nhà, văn phòng có tác dụng hấp thụ những chất có hại như aldehyde formic, benzen, phenol… Ngoài ra, cây này còn rất tốt cho phong thủy, giúp mang lại may mắn, bình an cho gia chủ.

Bạn có thể trồng cây thường xuân ở chậu sứ, nhựa, bồn hoa hoặc chậu treo. Cây thường xuân sinh trưởng và phát triển tốt ở những nơi có nhiều ánh sáng trực tiếp. Tuy nhiên không nên để cây thường xuân ở dưới nắng gắt quá lâu, cây sẽ bị vàng lá, yếu ớt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.