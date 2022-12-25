4 lưu ý từ chuyên gia về cách treo gương phong thủy trong nhà

Từ lâu trong dân gian người ta tính cả các vật dụng có thể phản xạ hình ảnh như kính cửa, màn hình tivi, máy vi tính,… đều được gọi là “gương”. Nếu chúng đối diện với cửa sẽ gây ra sát khí, làm xấu hoặc phá hoại quan hệ tình cảm của người trong phòng.

Người xưa cho rằng gương có thể phản chiếu thế giới nội tâm con người. Nếu đặt 2 tấm gương đối diện nhau – gọi là tình trạng gương đối gương – thì sẽ bị nhân lên thành vô số hình ảnh trên 2 tấm gương. Nghĩa là vợ chồng sẽ xảy ra vô số những suy nghĩ phức tạp về nhau, xuất hiện nghi ngờ, nghĩ xấu, mâu thuẫn,… ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Về vật lý, gương phản xạ ánh sáng rất tốt, tạo thành vô số những phản xạ lên nhau mỗi khi có hình bóng xuất hiện. Và 2 vật dụng cùng phản xạ ánh sáng sẽ như hai tấm gương cũng tạo thành vô số hình bóng xuất hiện.

Đặt gương đối diện cửa chính

Khi bạn muốn đặt gương trong nhà cần nhớ quy tắc đầu tiên là không đặt gương đối diện cửa chính. Bởi cửa chính là nơi thu hút tài lộc vào nhà, khi bạn đặt gương ở đây sẽ khiến thần tài vội vàng quay gót khiến gia chủ khó lòng làm ăn phát đạt.

Ngoài ra, khi bạn đặt gương ở cửa chính sẽ dễ khiến dòng khí tốt cũng như tài vận đổ ngược ra ngoài khiến cho bạn là người kinh doanh buôn bán dễ bị hao tài tán lộc. Khi bạn đặt gương ở vị trí này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, nó dẫn đến việc dễ xung đột, cãi vã dễ ly tán.

Ảnh minh họa: Internet

Gương chiếu vào giường

Một vị trí cực xấu trong phong thuỷ của gương là để nó phản chiếu giường. Đây là một trong những vị trí đặt gương bạn cần tránh bằng mọi giá.

Theo các chuyên gia phong thuỷ, bố trí gương soi đối diện hoặc rọi thẳng vào giường ngủ của vợ chồng thì được cho là sẽ dẫn đến những bất hòa trong quan hệ vợ chồng, khiến họ thường xuyên tranh chấp, đấu khẩu.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thuỷ cũng cho rằng, khi gương phản chiếu trực tiếp hình ảnh của giường ngủ sẽ tạo ra năng lượng âm là nguồn năng lượng xấu, có hại cho sức khoẻ, tiền bạc.

Ngoài gương soi còn có màn hình tivi, máy tính, tranh bằng thủy tinh cũng giống như một chiếc gương, chiếu vào giường ngủ cũng không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Gương treo đầu giường

Treo gương trên đầu giường là một ý tưởng xấu, đặc biệt theo góc nhìn của phong thuỷ.

Như bạn vẫn biết, gương là một vật dụng giúp lưu thông năng lượng, vì vậy không thích hợp để những nơi cần sự ôn hoà, nghỉ ngơi như phòng ngủ, càng không tốt khi đặt trên đầu giường.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.