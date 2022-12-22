5 điều kiêng kỵ khi chọn đất làm nhà - nên hóa giải nếu hiện tại đang mắc phải!

Nhà đẹp 22/12/2022 22:30

Hãy tìm cách hóa giải sớm nếu nhà đang ở những vị trí đại kỵ phong thủy này để khỏi mắc họa trong tương lai gần.

Nhà bị ánh sáng mạnh chiều vào

Nhà bị ánh sáng mạnh chiếu vào như mặt kính của tòa nhà đối diện, đèn đường, đèn biển quảng cáo... cũng là một trong dấu hiệu phong thủy không tốt. Thế nhà như vậy được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính tình, gây bệnh đau đầu, đặc biệt là với những người kỵ hỏa. Ban đêm, loại ánh sáng này chiếu vào nhà thì phong thủy gọi là "nhất dạ hung quang". Kiểu ánh sáng này gây bất lợi cho gia chủ vì chúng đại diện cho từ trường bất ổn thâm nhập vào nhà.

Để hóa giải, gia chủ có thể dùng rèm để che bớt ánh sáng chiếu vào nhà, lắp cửa chớp hoặc đặt chậu cây xanh để che chắn. Ngoài ra, có thể đặt một đôi hồ lô hoặc đô kỳ lân bằng đồng ở phía bên trái nhà.

Mảnh đất hình tam giác

Những mảnh đất dữ thường có hình tam giác. Đây là một đại kỵ của phong thuỷ, vì nhà ở không chắc chắn, không hài hoà, tạo ra “hoả hình sát”, ảnh hưởng xấu đến tinh thần, khả năng suy nghĩ của người cư ngụ, dễ mắc các bệnh liên quan đến thần kinh, đồng thời tài vận, sự nghiệp không thuận lợi.

Cách hóa giải: Nếu mảnh đất rộng rãi thì nên lấy góc nhọn làm thành tường bao hoặc trồng cây xung quanh, bên trong trồng hoa hoặc một số loại cây thấp.

Phần diện tích vuông vắn còn lại dùng xây nhà để ở. Trường hợp mảnh đất quá hẹp, buộc phải xây nhà hết đất khiến ngôi nhà có hình tam giác thì không nên sử dụng phần góc nhọn này, mà nên đặt chậu cây xanh tại đó.

5 điều kiêng kỵ khi chọn đất làm nhà - nên hóa giải nếu hiện tại đang mắc phải! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước cửa có đường hình cánh cung

Nhà có mối quan hệ chặt chẽ với con đường dẫn vào nhà. Nếu con đường nằm ở hướng Tây của ngôi nhà thì đó là điềm lành.

Đường trước cửa trông giống như hình cánh cung là điềm báo xấu. Nó làm liên tưởng đến mũi tên chĩa thẳng vào nhà gây nguy hiểm.

Đường không nên chạy thẳng vào cửa nhà

Không nên để một con đường chạy dọc xông thẳng vào cửa nhà. Theo phong thủy, thế nhà như vậy dễ có tà khí xâm nhập.

Ngoài ra, nếu có thể, gia chủ nên chọn hướng cổng phù hợp với mệnh. Ví dụ, người mệnh Hỏa thích hợp với hướng Tây Nam, để cổng ở hướng Tây Nam sẽ mang đến thuận lơi cho phong thủy.

Nhà gần trạm xăng dầu, trạm biến áp

Nhà ở gần trạm xăng dầu, trạm biến áp bị coi là “cô dương sát”, nghĩa là dương khí quá mạnh, ảnh hưởng đến tính khí, sức khoẻ, trong gia đình dễ xảy ra lục đục không yên. Ngoài ra, theo một nghiên cứu khoa học, nhà ở gần trạm biến áp có nguy cơ mắc bệnh máu trắng cao hơn.

Cách hóa giải: Treo hồ lô gỗ và la bàn bát quái ở bức tường hướng về nơi sinh ra “cô dương sát”. Đối với nhà ở gần trạm biến áp, nên đóng 4 chiếc đinh thép lên bức tường gần trạm biến áp, sau đó dùng xâu tiền đồng quấn 7 vòng theo chiều kim đồng hồ để hoá giải. Đặc biệt, những gian ở gần trạm biến áp không nên làm phòng ngủ.

5 điều kiêng kỵ khi chọn đất làm nhà - nên hóa giải nếu hiện tại đang mắc phải! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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