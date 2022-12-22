Những ngày cuối năm, chọn ngay một chậu cây cảnh để thay đổi tài vận!

Hãy thử đặt thêm những loại cây này trong nhà, biết đâu phú quý và may mắn tự đến gõ cửa nhà bạn.

Cây phú quý

Cây phú quý có màu sắc bắt mắt, lại thêm tác dụng thanh lọc không khí nên được rất nhiều người yêu thích.

Loại cây này còn có ý nghĩa đặc biệt trong phong thủy. Khi đặt lên bàn thờ, cây phú quý được cho là có tác dụng tẩy uế tài khí, giúp gian thờ sạch sẽ, không bị ô uế. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho may mắn, giàu sang, giúp gia chủ vượng tài lộc, phú quý tự tìm đến cửa.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lê phụng cơ

Đặc tính của lê phụng cơ là có khả năng chịu bóng, ưa râm mát. Nếu ở trong môi trường ít ánh sáng nhiều sẽ khiến màu lá thay đổi.

Khi trồng trong nhà ở, lê phụng cơ giúp gia đình thuận hòa, tình yêu bền vững, đây cũng là loại cây mang đến tài lộc khi đặt trong khách sạn, phòng họp công ty... lê phụng cơ thích hợp nhất với vị trí ở hướng Đông và Đông Bắc.

Cây kim tiền

Cây phát tài hay còn được gọi là Cây kim tiền - là loài cây phong thủy được rất nhiều người lựa chọn. Cây phát tài với thân dáng khỏe, tán rộng chính là hình ảnh tượng trưng cho sự phát triển của gia chủ về kinh tế, tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Biểu trưng cho sức sống dồi dào, mãnh liệt lá của cây phát tài rất đẹp, bóng, xanh mượt, tán lá cân đối, có tính thẩm mĩ cao.

Nhiều người quan niệm rằng cây phát tài sẽ mang đến cho họ nhiều điều may mắn và sự thịnh vượng khi lựa chọn loài cây phong thủy này để trang trí trong phòng khách đặc biệt trong dịp Tết.

Cây vạn lộc

Cây vạn lộc là loại cây có ý nghĩa phong thủy đặc biệt, giúp thu hút tài lộc cho gia chủ. Loại cây này có nhiều màu sắc như đỏ, hồng, xanh lá... Lá cây dày, bóng, mọc thẳng, tán phủ tròn. Từ vẻ ngoài đến tên gọi của loại cây này đều mang đến cảm giác sung túc, tràn đầy sức sống. Đặt cây này trên ban thờ giúp không gian thờ cúng thêm sang trọng, thoáng mát, đem lại nhiều ý nghĩa phong thủy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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