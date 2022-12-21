Những vật dụng cần lưu ý không để trong phòng khách vì có thể gây hao hụt tiền bạc, vượng khí khó vào nhà

Nhà đẹp 21/12/2022 06:00

Phòng khách là không gian quan trọng nhất của ngôi nhà vì nó thu hút nhiều dương khí nhất, gia chủ cần lưu ý không đặt những vật này ở phòng khách vì có thể gây cản trở tài lộc.

Hoa giả, cây giả ở phòng khách

Để phòng khách thêm sinh động, nhiều gia đình bố trí thêm các phần cây cảnh, hoa tươi. Tuy nhiên, gia chủ nên sử dụng hoa thật, tránh dùng hoa giả làm từ các chất liệu nhân tạo như cây nhựa, hoa nhựa, hoa giấy... Xét về mặt thẩm mỹ, cây giả, hoa giả có mẫu mã tương đối giống với đồ thật. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, dùng đồ giả có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của gia chủ.

Đặt đồ giả trong phòng khách có ảnh hưởng đến những người phụ còn độc thân. Người ta cho rằng đồ vật không có sức sống như vậy sẽ làm đường tình duyên thêm trắc trở, khó khăn. Nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến các cặp vợ chồng, gây ra rắc rối, mâu thuẫn.

Đồ cổ không rõ lai lịch

Khá nhiều người có sở thích sưu tầm đồ cổ, thường xuyên lui tới những nơi bán đồ cổ để mua những món đồ lạ mang về. Tuy nhiên, đồ cổ là một trong những đồ vật rất dễ có rất nhiều âm khí nếu chúng không có nguồn gốc rõ ràng.

Những luồng âm khí này có thể gây tổn hại tới sức khỏe, tinh thần cũng như sự may mắn trong cuộc sống của gia chủ, khiến cuộc sống đảo lộn. Chính vì thế, với những người có sở thích sưu tầm đồ cổ thì cần phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, lai lịch của những món đồ cổ trước khi có ý định mua. Nếu thấy bất cứ một sự không ổn nào thì tuyệt đối đừng nên mua nếu không muốn tài vận long đong…

Thùng rác

Phòng khách luôn luôn cần giữ vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp vì vậy hầu như trong nhà nào cũng có một cái thùng rác. Tuy nhiên, thùng rác là một trong những vật dụng chứa nhiều ám khí nhất, chính vì thế tuyệt đối không nên đặt vật dụng này ở trong phòng khách.

Theo quan niệm phong thủy, nếu đặt thùng rác trong phòng khách có thể làm suy hao tài lộc và may mắn đến với gia chủ. Hơn nữa, phòng khách tượng trưng cho tiền đồ và sự phát triển của gia chủ, một phòng khách “loạn cào cào” không thể mang đến tài vận và may mắn cho chủ nhà được.

Những vật dụng cần lưu ý không để trong phòng khách vì có thể gây hao hụt tiền bạc, vượng khí khó vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gương

Khi xây dựng, thiết kế nhà cửa, nhiều gia đình sử dụng rất nhiều gương trong nhà và phòng khách. Họ thường tận dụng mặt gương để tạo cảm giác cho căn phòng được rộng hơn, không gian được sáng hơn. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt của nó, việc để gương trong nhà nếu không đúng sẽ dễ phạm phải cấm kỵ trong phong thủy khiến cho gia chủ gặp nhiều điều không tốt.

Những vật dụng cần lưu ý không để trong phòng khách vì có thể gây hao hụt tiền bạc, vượng khí khó vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ở phòng khách, tuyệt đối không được đặt gương ở vị trí đối điện với cửa ra vào vì gương có hiệu ứng phản chiếu. Trong trường hợp đặt ở vị trí này, gương sẽ phản chiếu ngược lại vận khí của gia đình, may mắn mất đi và tiền tài không ổn định.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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