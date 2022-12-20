Thầy phong thủy dạy: trong nhà có 3 thứ lúc nào cũng phải đầy ắp, trống vắng chắc chắn Thần tài sẽ bỏ đi!

Nhiều người thích cắm hoa, đặt bể cá trong nhà để tô điểm thêm cho tổ ấm của mình cũng như mang lại cảm giác thoải mái, giải tỏa tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng. Trong phong thủy, đặt bể cá hay chậu cây cảnh trong nhà sẽ giúp điều hòa âm dương, tăng cường sinh khí và thu hút cát khí vào nhà.

Bởi lẽ, theo quan niệm phong thuỷ, bể cá rỗng, lọ hoa rỗng, chậu cây chết là biểu hiện rất xấu rằng của cải của bạn đang trống rỗng, héo mòn, gây ảnh hưởng xấu tới tài lộc của các thành viên trong nhà.

Trong trường hợp bể cá hư hỏng chưa kịp sửa hoặc không muốn nuôi cá nữa thì tốt nhất bạn nên đậy nắp lại. Nếu chậu cây bị chết thì bạn nên sớm bỏ nó đi hoặc thay bằng cây mới. Khi lọ hoa đã héo, nếu không cắm tiếp hãy cất lọ vào chỗ kín chứ đừng trưng ra.

Tủ lạnh hết đồ

Tủ lạnh là vật dụng có liên quan rất mật thiết với chế độ ăn uống, từ đó liên quan đến sức khỏe của cả gia đình. Nếu tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn, điều đó phản ánh về sự trù phú trong khẩu phần ăn hàng ngày của gia đình.

Nhưng nếu tủ lạnh trống trải, nó phần nào nói lên tình hình tài chính eo hẹp của gia đình và có thể dự báo sự hao hụt nguồn tiền. Do vậy, hãy cố gắng để tủ lạnh luôn có thức ăn.

Trên nóc tủ lạnh cũng không nên đặt đồ linh tinh. Những món đồ như lò vi sóng, chìa khóa, lọ hoa,… đặt trên nóc tủ lạnh đều làm ảnh hưởng đến tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Thùng gạo

Thứ nên đầy trong nhà ở đây chính là thùng gạo. Bởi lẽ theo quan niệm phương Đông, thùng gạo tượng trưng cho “kho lương” và sự no đủ của gia chủ.

Nếu thùng gạo đầy thì chứng tỏ gia chủ nhận được phước trời ban, được hưởng nhiều phúc lộc, một đời sung túc. Ngược lại, nếu thùng gạo trong nhà thường xuyên bị rỗng thì chứng tỏ lương thực không đủ ăn, gia đình khó có cuộc sống như ý.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.