5 loại cây trồng trước nhà để có phong thủy tốt, mang lại tài vượng, của cải dồi dào

Nhà đẹp 20/12/2022 15:01

Những loại cây dưới đây không chỉ làm cảnh mà còn mang đến nhiều ý nghĩa vượng thịnh, phát tài, nếu trồng ngay từ giờ chắc chắn con cháu đời sau tiền đếm không xuể.

Cây hồng

Thời xưa, cây hồng được gọi là thất tuyệt, tức là 7 điều tuyệt đối, bao gồm: trường thọ, bóng râm, thêm bóng râm, không có côn trùng, có thể thưởng ngoạn, có quả và cành lá sum suê.

Chính vì vậy ngày xưa nhiều gia đình chọn trồng hồng trước nhà. Cây hồng có tuổi thọ khá cao. Chúng ta có thể bắt gặp những cây hồng trăm tuổi ở một số vùng quê. Hồng càng lâu càng ra nhiều quả. Khi chín, quả có màu vàng đỏ rất đẹp mắt.

Cây hồng trĩu quả tượng trưng cho nhà đông con nhiều cháu, tài lộc và của cải dồi dào.

5 loại cây trồng trước nhà để có phong thủy tốt, mang lại tài vượng, của cải dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây khế

Cây khế trong văn hóa Việt là một loại cây “chánh pháp” thường gắn liền với người hiền, người có phúc hậu. 

Trong không gian nhà phố có quá nhiều khí dương thì cây khế trước cửa có tác dụng cân bằng âm dương rất tốt.

Ngắm nhìn những chùm khế vàng mọng khiến ta nhớ tới sự tích “Cây Khế” mà ví von: “Ăn 1 quả trả cục vàng”, ta càng tin tưởng vận may về tiền tài, của cải mà cây khế mang lại cho gia chủ hơn.

Hoa giấy

Hoa giấy là một loại cây cảnh rất quen thuộc với nhiều gia đình. Hoa giấy như một phần trang trí cho căn nhà, như một phần không thể thiếu cho cánh cửa ngôi nhà bạn. 

Loại cây cảnh với nhiều màu sắc sặc sỡ này mang nét đẹp bình dị không kiêu xa mà nhẹ nhàng đôi khi tinh khôi với màu trắng tinh khiết đôi khi lại nồng thắm với màu hồng đậm.

Cây hoa giấy không những có tác dụng làm trong lành không khí, tươi đẹp cảnh quan mà còn mang trong mình ý nghĩa sum vầy, hạnh phúc sự bao bọc chở che, giúp cho gia chủ luôn may mắn, hạnh phúc, phát tài, phát lộc.

Ngoài ra, loại cây cảnh này còn mang lại sự bình yên cho ngôi nhà và những thành viên sống trong nhà. Một thông tin về loại cây cảnh này mà không nhiều người biết đó là, hoa giấy còn được xem là loài cây có thể đánh đuổi được tà ma.

Cây lộc vừng

Lộc vừng là một loài cây quý và có tuổi thọ cao. Theo phong thủy, cây lộc vừng có tác dụng cải thiện chuyện tình cảm, thêm sự gắn kết và hòa thuận, hạnh phúc của gia đình; giúp người độc thân gặp nhiều may mắn trên con đường tình duyên.

Hoa lộc vừng khi nở đỏ rực, thành từng chùm lớn vừa đẹp mắt vừa tượng trưng cho sự may mắn.

Người xưa tin rằng trồng lộc vừng ở hướng Đông và Đông Nam có tác dụng cải thiện vận trình tình cảm; trồng ở hướng Bắc sẽ có hy vọng được quý nhân phù trợ.

5 loại cây trồng trước nhà để có phong thủy tốt, mang lại tài vượng, của cải dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây lựu (lựu hạnh và lựu quả)

Theo phong thủy, việc trồng Cây Lựu trước sảnh nhà sẽ giúp đón vượng khí vào nhà. Đặc biệt người phụ nữ trồng Cây Lựu sẽ mang lại sự duyên dáng và trẻ trung.

Những chùm hoa đỏ rực mang ý nghĩa xua tan tà ma, vận xui, đem lại nhiều niềm vui, tài lộc phú quý và may mắn cho gia chủ mỗi dịp Tết đến xuân về.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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