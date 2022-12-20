Những vật dụng đặt trên bàn làm việc mang lại xui xẻo, dễ gặp nhiều phiền phức, công việc gặp bế tắc

Nhà đẹp 20/12/2022 15:06

Trong phong thủy, để có thể thuận lợi trong công việc thì bàn làm việc cũng phải kiêng kỵ nhiều thứ nhất là 5 món đồ dưới đây tốt nhất không đặt lên bàn làm việc.

Cây xanh có gai

Cây xanh phong thủy cũng là sự lựa chọn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không phải cây phong thủy nào cũng thích hợp để đặt trên bàn làm việc.

Theo phong thủy, những cây xanh có gai đem đến nhiều sát khí gây bất lợi cho vận trình công danh. Chính vì vậy mà chúng không thích hợp đặt ở bàn làm việc.

Nếu bạn muốn đặt cây xanh trên bàn làm việc hay trong phòng làm việc thì nên chọn cây có cành, lá tròn, thân không có gai. Chúng sẽ giúp không gian đẹp hơn đồng thời tạo ra luồng khí tốt lành tô điểm thêm cho tài vận của bạn.

Những vật dụng đặt trên bàn làm việc mang lại xui xẻo, dễ gặp nhiều phiền phức, công việc gặp bế tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ có hình thù kỳ dị

Không nên dùng những vật phẩm trang trí có hình dáng kỳ quái, kẻo rước vận xui vào mình. Việc bày trí những đồ công nghệ hay vật trang trí trên bàn làm việc không có gì sai phong thủy nhưng cần phải lưu ý tránh những đồ vật có tạo hình kì quái dễ kỵ phong thủy, dẫn đến những tranh chấp ngoài ý muốn.

Ngoài ra, cũng không nên trang trí hoa giả trên bàn làm việc, vì nó không có sức sống, thậm chí, dễ “chiêu nạp” những phiền phức không đáng có.

Con giáp kị bản mệnh

 

Trên bàn làm việc, bạn không nên bày vật phẩm là hình con giáp kị với bản mệnh ví dụ như người tuổi chuột không nên bày vật phẩm có hình còn dê trên bàn, hay người tuổi trâu không nên bày hình con ngựa trên bàn làm việc. Trên thực tế, rất nhiều người có sở thích đeo đồ trang sức, hoặc dùng các vật phẩm có hình con giáp để trang trí trong nhà. Nếu những vật phẩm này là những con giáp kỵ với con giáp của bản mệnh thì chúng sẽ làm ảnh hưởng đến vận quý nhân mang tài lộc đến cho gia đình.

Hoa giả

Có nhiều người thích ngắm hoa nhưng lại không có thời gian hoặc không biết cách chăm hoa nên chọn dùng hoa giả thay vì hoa thật. Phần lớn mọi người đều cho rằng hoa giả tiện lợi, không cần thay nước, chăm sóc, tốn tiền mua hoa mới.

Tuy nhiên, theo phong thủy dùng hoa giả sẽ vô tình làm giảm tài lộc của bạn. Lý do là hoa giả không thể thanh lọc không khí xung quanh bạn, không chứa linh khí, không đem lại ý nghĩa tốt lành.

Những vật dụng đặt trên bàn làm việc mang lại xui xẻo, dễ gặp nhiều phiền phức, công việc gặp bế tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vật trang trí sắc nhọn 

 

Quan niệm phong thủy cho rằng, khi đặt trên bàn làm việc những đồ vật sắc nhọn sẽ đem lại cảm giác bị áp lực, ảnh hưởng xấu đến con người. Chính việc này vô tình sẽ bó buộc tâm trạng và làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của con người. Vì vậy nên tránh bày những vật trang trí bằng kim loại sắc nhọn.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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