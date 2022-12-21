4 cách đơn giản để giúp phòng tắm nhà bạn luôn thơm tho hơn cả nước hoa tiền triệu

Nhà đẹp 21/12/2022 09:00

Mùi hôi nhà tắm là nổi ám ảnh của nhiều gia đình và ngay ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khoẻ, xem ngay 4 cách để giảm thiểu mùi hôi nhà tắm.

Trồng cây phong thủy 

Cây xanh giúp thanh lọc không khí, loại bỏ mùi hôi đồng thời giúp cho cảnh quan thêm màu sắc. Bạn có thể chọn các loại cây có khả năng làm sạch không khí, kiểm soát mùi hôi như lưỡi hổ, tuyết tùng, sống đời, lan ý, dây nhện, dương xỉ, vạn niên thanh,…

Giữ thùng rác luôn sạch sẽ

Có nhiều gia đình đặt thùng rác trong nhà tắm để tiện cho việc bỏ rác thải như bông tẩy trang, bông ngoáy tai, tóc rụng,… Tuy nhiên, thùng rác tích tụ rất nhiều vi khuẩn vì vậy đây được xem là nguyên nhân khiến cho căn phòng có mùi hôi. Việc đầu tiên bạn cần làm là dọn dẹp thùng rác thường xuyên. Để lâu không dọn dẹp, thùng rác sẽ bốc mùi hôi vô cùng khó chịu.

Bạn cũng có thể nhỏ vài giọt tinh dầu vào bông gòn rồi đặt chúng xuống đáy thùng rác. Hương tinh dầu sẽ phần nào át đi mùi khó chịu của rác thải. Ngoài ra, bạn nên dọn dẹp, thay túi rác mới trong khu vực nhà tắm tối thiểu 1 lần 1 ngày hoặc thay ngay khi chúng có dấu hiệu đã được chất đầy.

Khử mùi hôi bằng mẹo “nước khép kín”

Đây là một cách khử mùi hôi của cổng thoát nước rất đơn giản và dễ thực hiện, với một chiếc túi nilon bạn đã có thể “đánh bay” những mùi hôi khó chịu rồi.

4 cách đơn giản để giúp phòng tắm nhà bạn luôn thơm tho hơn cả nước hoa tiền triệu - Ảnh 1

Đây là một cách khử mùi hôi của cổng thoát nước rất đơn giản và dễ thực hiện, với một chiếc túi nilon bạn đã có thể “đánh bay” những mùi hôi khó chịu rồi.

Ảnh minh họa: Internet

  •  Bước 1: Cho nước vào túi nilon, sau đó buộc chặt miệng túi lại.
  • Bước 2: Đặt trực tiếp túi lên miệng cống/ lỗ thoát nước, sau một thời gian thì mùi hôi của cống thoát nước sẽ dần biến mất.

Dùng Baking Soda và chanh

Baking soda và chanh là hỗn hợp tạo ra axit axetic sẽ loại bỏ các chất béo, chất tồn đọng có trong đường cống thoát nước của gia đình bạn.

4 cách đơn giản để giúp phòng tắm nhà bạn luôn thơm tho hơn cả nước hoa tiền triệu - Ảnh 2

Baking soda và chanh là hỗn hợp tạo ra axit axetic sẽ loại bỏ các chất béo, chất tồn đọng có trong đường cống thoát nước của gia đình bạn.

Ảnh minh họa: Internet

  •  Bước 1: Bạn có thể đổ lần lượt baking soda và nước cốt chanh vào cống thoát nước, hoặc hòa 2 nguyên liệu trên thành hỗn hợp với tỉ lệ 1:1 rồi đổ trực tiếp vào cống thoát nước.
  • Bước 2: Để nguyên trong khoảng 2h đồng hồ hoặc đậy nắp để qua đêm, phản ứng hóa học giữa baking soda và chanh sẽ đẩy nhanh quá trình phân rã chất thải, cặn bẩn có trong đường ống.
  • Bước 3: Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn có thể chuẩn bị thêm khoảng 3 lít nước ấm để rót vào rồi mới dội lại bằng nước.
Đúng 1 tháng thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn: Chị gái song sinh mang bánh kem ra bờ sông nhân sinh nhật em khiến nhiều người xót xa “Chỉ mong tìm thấy em, không biết em đang ở đâu”

Đúng 1 tháng thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn: Chị gái song sinh mang bánh kem ra bờ sông nhân sinh nhật em khiến nhiều người xót xa “Chỉ mong tìm thấy em, không biết em đang ở đâu”

Hôm nay (14/8), tròn 1 tháng kể từ ngày Lương Hải Như (sinh năm 1999) mất tích bí ẩn, gia đình vẫn triển khai tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đặc biệt, hôm nay cũng là ngày sinh nhật tròn 23 tuổi của Hải Như.

Xem thêm
Từ khóa:   Trị hôi nhà tắm Nhà tắm sạch Mẹo gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026