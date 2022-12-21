4 cách đơn giản để giúp phòng tắm nhà bạn luôn thơm tho hơn cả nước hoa tiền triệu

Cây xanh giúp thanh lọc không khí, loại bỏ mùi hôi đồng thời giúp cho cảnh quan thêm màu sắc. Bạn có thể chọn các loại cây có khả năng làm sạch không khí, kiểm soát mùi hôi như lưỡi hổ, tuyết tùng, sống đời, lan ý, dây nhện, dương xỉ, vạn niên thanh,…

Có nhiều gia đình đặt thùng rác trong nhà tắm để tiện cho việc bỏ rác thải như bông tẩy trang, bông ngoáy tai, tóc rụng,… Tuy nhiên, thùng rác tích tụ rất nhiều vi khuẩn vì vậy đây được xem là nguyên nhân khiến cho căn phòng có mùi hôi. Việc đầu tiên bạn cần làm là dọn dẹp thùng rác thường xuyên. Để lâu không dọn dẹp, thùng rác sẽ bốc mùi hôi vô cùng khó chịu.

Bạn cũng có thể nhỏ vài giọt tinh dầu vào bông gòn rồi đặt chúng xuống đáy thùng rác. Hương tinh dầu sẽ phần nào át đi mùi khó chịu của rác thải. Ngoài ra, bạn nên dọn dẹp, thay túi rác mới trong khu vực nhà tắm tối thiểu 1 lần 1 ngày hoặc thay ngay khi chúng có dấu hiệu đã được chất đầy.

Khử mùi hôi bằng mẹo “nước khép kín”

Đây là một cách khử mùi hôi của cổng thoát nước rất đơn giản và dễ thực hiện, với một chiếc túi nilon bạn đã có thể “đánh bay” những mùi hôi khó chịu rồi.

Đây là một cách khử mùi hôi của cổng thoát nước rất đơn giản và dễ thực hiện, với một chiếc túi nilon bạn đã có thể “đánh bay” những mùi hôi khó chịu rồi. Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Cho nước vào túi nilon, sau đó buộc chặt miệng túi lại.

Bước 2: Đặt trực tiếp túi lên miệng cống/ lỗ thoát nước, sau một thời gian thì mùi hôi của cống thoát nước sẽ dần biến mất.

Dùng Baking Soda và chanh

Baking soda và chanh là hỗn hợp tạo ra axit axetic sẽ loại bỏ các chất béo, chất tồn đọng có trong đường cống thoát nước của gia đình bạn.

Baking soda và chanh là hỗn hợp tạo ra axit axetic sẽ loại bỏ các chất béo, chất tồn đọng có trong đường cống thoát nước của gia đình bạn. Ảnh minh họa: Internet