2 cách trồng khoai lang tại nhà đơn giản, chị em thử lần đầu đã thành công mỹ mãn

Nhà đẹp 21/12/2022 08:01

Tự tay trồng và thu hoạch khoai lang thơm ngon taị nhà, hãy thử ngay nhứ

Cách trồng thuỷ sinh

Nguyên liệu

  • Cốc thủy tinh.
  • Củ khoai lang khỏe mạnh.
  • Nước.
  • Que hoặc tăm trẻ.
2 cách trồng khoai lang tại nhà đơn giản, chị em thử lần đầu đã thành công mỹ mãn - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

 

Cách trồng

  • Bước 1: Cắt đôi củ khoai lang, dùng tăm trẻ xiên chính giữa củ khoai để tạo giá đỡ khi đặt vào cốc thủy tinh.
  • Bước 2: Đặt củ khoai ở bước 1 vào cốc thủy tinh sao cho các đầu tăm trẻ đóng vai trò giá đỡ để giúp củ khoai lơ lửng không bị chìm sâu vào trong cốc.
  • Bước 3: Đổ nước ngập 1/2 củ khoai lang rồi đặt nơi có ánh sáng nhẹ.
  • Bước 4: Trong vòng tuần đầu tiên chúng sẽ bắt đầu nhú mầm và cho ra lá khoảng 2 tuần kế tiếp.

Lưu ý:

  • Thay nước 1 tuần/lần.
  • 1 tháng sau khi trồng lá bắt đầu phát triển sum suê, cần cắt tỉa để cây mọc nhiều nhánh và phát triển tốt hơn.
  • Khi củ khoai phát triển quá mạnh, hãy đem trồng chúng ở trong chậu đất để giúp chúng c

Cách trồng khoai lang trong thùng xốp

Nguyên liệu:

  • Đất trồng : Là loại đất tơi xốp, đất pha cát, đất phù sa có khả năng thoát nước và giữ ẩm tốt.
  • Thùng xốp hoặc chậu: có lỗ thoát nước để khi trồng cây không bị ngập úng. Cách trồng khoai lang trong thùng xốp/chậu còn cần đảm bảo độ sâu của vật đựng khoảng 40cm.
  • Dụng cụ làm vườn, phân bón.
  • Giống khoai lang: thường là bằng dây hoặc bằng củ. Dây khoai: đảm bảo khỏe mạnh, không sâu bệnh, không ra dễ và hoa và là dây bánh tẻ. Trong cách trồng khoai lang, nên chọn dây khoai ra khoảng 45 ngày tuổi.
2 cách trồng khoai lang tại nhà đơn giản, chị em thử lần đầu đã thành công mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách trồng

  • Bước 1: Củ khoai được cắt làm đôi, sau đó ngâm một phần nửa củ khoai vào nước sạch,phần còn lại tiếp xúc với không khí.
  • Bước 2: Để cốc nước chứa củ khoai ra chỗ thoáng mát có ánh nắng mặt trời khoảng 1-2 tuần thì thấy phía trên của nửa củ khoai sẽ mọc mầm và rễ bắt đầu phát triển ở phần phía dưới.
  • Bước 3: Khi mầm khoai dài 8-10 cm thì chúng ta nên ngắt chúng và trồng ra riêng với bát nước khác.
  • Bước 4: Cho mầm khoai lang đã mọc rễ hoặc dây khoai vùi vào đất với khoảng cách vừa đủ không sát nhau quá, sâu khoảng 5cm, mỗi cây cách nhau khoảng 15cm.

Lưu ý:

  • Tưới nước để cây có thể có độ ẩm thích hợp và cho cây tiếp xúc với ánh sáng thường xuyên thì cây sẽ phát triển đều.
  • Sau khi trồng khoảng 10 ngày, bạn nên sử dụng phân bón lót cho khoai. Sau 20-25 ngày thì bạn cần bón thúc lần 1 (50% đạm +30% kali). Sau 40-45 ngày bạn nên bón thúc lần 2 (20% đạm+ 50%kali) cho khoai lang. Sau mỗi lần bón thúc đó thì bạn nên xới đất, làm sạch cỏ và vun luống.
  • Đối với cách trồng khoai lang cho củ to ,đều, nặng, phẩm chất tốt thì trong quá trình ra củ của cây, bạn nên nhấc dây làm đứt rễ con để tập trung dinh dưỡng cho củ. Nhưng nhấc xong phải đặt đúng vị trí cũ không lật dây tránh gây tổn thương đến thân lá.
  • Một số đối tượng thường hại cây như bọ hà, sâu xa , sâu khoang….Vậy nên bạn cần thu hoạch khoai đúng tuổi để tránh bọ hà trong dây khoai xâm nhập vào củ. Xử lý sớm bọ hà sau khi thu hoạch không để lan sang củ lành.
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