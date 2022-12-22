5 dấu hiệu xuất hiện trong nhà cho thấy gia đình bạn sắp gặp chuyện không may, nên đề phòng trước

Theo các chuyên gia phong thủy, bày cây trong nhà sẽ giúp lưu thông dòng chảy năng lượng của ngôi nhà. Nếu bạn không chăm sóc cẩn thận, cây sẽ rất dễ héo úa, lụi tàn và làm mất may mắn của gia chủ.

Cây cối điều hòa không khí, hóa giải nguồn năng lượng xấu và mang tới năng lượng tốt. Khi cây bị khô héo, vận may của gia đình bị giảm sút, tài lộc khó lòng hanh thông.

Hiện nay, nhiều gia đình thường nuôi cá cảnh trong nhà, nếu chăm sóc không cẩn thận thì cá có thể bị chết do không được sống trong một môi trường phù hợp. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết bình thường và sự chăm sóc chu đáo mà cá cảnh trong bể bỗng dưng chết không biết lý do vì sao thì bạn có thể nghĩ đến một điều là có một điềm báo xui xẻo đang đe dọa gia đình của bạn.

Theo phong thủy, cá cảnh chết là dấu hiệu cho bệnh tật, thậm chí là sự phá sản. Do đó, trước khi nuôi cá, bạn nên xem xét rằng gia đình của mình có phù hợp để nuôi cá cảnh thành công hay không nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Đổ vỡ (bát, đĩa, ly, cốc, gương, ngọc, đá phong thủy)

Đây là dấu hiệu xui xẻo phong thủy, kém may mắn đầu tiên, có độ ứng nghiệm rất cao, nhất là rơi vỡ đồ vào sáng sớm. Ví dụ như ăn sáng không may làm vỡ bát đĩa, uống nước làm vỡ cốc thì nhất định phải cẩn thận, hôm đó làm việc từng bước, không nóng vội.

Vỡ gương được coi là điềm cực kì xui, vỡ gương buổi sáng thì khuyên bạn không nên ra ngoài. Ngoài ra những đồ vật thường xuyên mang theo người như miếng ngọc, mặt đá phong thủy... mà bị vỡ cũng không phải việc tốt lành, biểu thị cho việc bản thân sắp gặp tai họa.

Mặt trước của bàn thờ bị chếch xuống dưới đất

Bàn thờ được coi là chốn linh thiêng nhất trong nhà, là nơi để bạn cầu mong sự may mắn, hạnh phúc và tiền tài, do đó, nếu không sắp đặt theo phong thủy gia đình bạn có thể mất tiền, mất của và gặp phải nhiều vận hạn khác nữa.

Vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như lỗi thiết kế ban đầu, do mối mọt, chất liệu gỗ… mà mặt trước bàn thờ của bạn có thể bị chếch xuống dưới đất. Khi đó, bạn hãy kiểm tra lại ngay tình hình tài chính của gia đình, tìm cách cân đối chi tiêu thận trọng hơn. Tốt hơn hết là chọn mua những chiếc bàn thờ đẹp nhưng vẫn đảm bảo độ bằng phẳng và chắc chắn của nó nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Rạn nứt tường ở phòng thờ

Dấu hiệu tường ở phòng thờ hay chỗ tường kê bàn thờ bị rạn, nứt hay bong chóc là điềm báo xui xẻo.

Đặt tượng Phật bị nghiêng hoặc trên tượng xuất hiện vết nứt, một số đồ vật liên quan tới Phật cũng bị hư hỏng thì đề phòng chuyện người nhà gặp rủi ro và bệnh tật.

Trong thời gian ngắn sắp tới, một vài thành viên trong gia đình bạn có thể bị ốm, suy nhược cơ thể, mắc bệnh hoặc gặp tai nạn bất ngờ.

Vì thế, khi thấy điều này xuất hiện, hãy nhanh chóng tiến hành tu sửa lại các bức tường trên. Việc làm này vừa đảm bảo sự an toàn cho mọi người trong nhà, lại có thể gián tiếp thúc đẩy phong thủy tốt, duy trì sức khỏe cho cả nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.