4 kiểu nhà càng ở càng nghèo, hao tài tốn của, nhà giàu không bao giờ bỏ tiền ra mua!

Theo phong thủy, cửa chính thông với cửa giữa, cửa hậu là đại kỵ. Nó tạo thành thế ba cửa thông nhau. Khi vào nhà sẽ đi hết ra ngoài, gây hao tổn tài lộc của gia chủ, tiền tài không giữ được trong nhà.

Ngoài ra, đặt quả cầu thạch anh ở vị trí thông giữa hai cửa hoặc đặt tượng Phật, tượng Tam Đa che chắn ở phía cửa phụ.

Để hóa giải, gia chủ cần phải sửa lại cửa hoặc đặt bình phong chắn giữa cửa chính và các cửa phụ để không nhìn thấy nhau.

Nhà có cửa ra vào và cửa sổ đối diện

Biểu hiện lớn nhất của ngôi nhà có cửa ra vào và cửa sổ đối diện là bạn có thể nhìn thấy cửa sổ ngay khi vừa mở cửa, kiểu nhà này thường sẽ có “gió lùa” thổi qua, luồng gió này sẽ lấy đi vận may của gia chủ, dù là may mắn, xui xẻo hay phú quý. Gió thổi thường nó cũng có thể mang lại hơi thở hôi, như tà khí, rất bất lợi cho cơ thể của chủ sở hữu, từ mất mát của cải đến chết. Nếu bạn sống trong một ngôi nhà có bố cục như vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn gặp phải tình trạng hiện tại. Cách tốt nhất là bạn nên dọn đi càng sớm càng tốt. Nếu không được thì hãy làm mái hiên ở cổng để tạo thành bóng râm.

Phía trước nhà bị chắn ánh sáng

Một ngôi nhà bị coi là có phong thủy xấu nếu phía trước nhà bị những công trình lớn, cây lớn chắn hết ánh sáng.

Ngoài ra, nếu quanh nhà có cột điện, góc nhọn hay con đường lớn đâm thẳng vào sẽ mắc phải "ám tiến sát".

Những dấu hiệu này đều khiến ngôi nhà nhận được ít ánh sáng, ở lâu tinh thần sa sút, gặp nhiều chuyện không may. Bởi vậy, các gia chủ cần tìm cách hoá giải để giúp trong nhà có thêm ánh sáng, tăng cường dương khí.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà hình chữ L

Nhà bị mất hoặc trống như hình chữ L còn được gọi là "nhà dao". Kiểu nhà này sẽ khiến gia chủ hao tài tốn của, hạn chế vượng khí, đồng thời cắt mất đường thăng quan tiến chức.

Ngoài ra, kiểu nhà chữ L cũng tích tụ nhiều âm khí, mang đến nhiều bệnh tật, xui rủi cho gia đình. Để giảm bớt ảnh hưởng, bạn có thể đặt bình cá, đồ vật phong thuỷ phù hợp với tuổi và mệnh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.