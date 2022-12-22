Tổ tiên không thích 4 thứ đặt lên bàn thờ này! Gia chủ không muốn vận thế đi xuống, mất hết phúc lộc thì để ý ngay!

Nhà đẹp 22/12/2022 21:30

Cứ để những vật này lên bàn thờ bảo sao tổ tiên không phù hộ, làm ăn cứ thua lỗ, sức khỏe giảm sút, học hành chểnh mảng không tiến bộ nổi.

Một số loại hoa

Tổ tiên không thích 4 thứ đặt lên bàn thờ này! Gia chủ không muốn vận thế đi xuống, mất hết phúc lộc thì để ý ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một bình/ lọ hoa tươi là không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên. Tuy nhiên, không phải muốn đặt hoa gì lên đó cũng được đâu, đặc biệt là các loại hoa sau:

-Hoa ly: Tuy rực rỡ, thơm ngát nhưng người ta vẫn kiêng dùng thờ cúng trên bàn thờ vì sợ sự ly tán, chia ly.

- Hoa đại: Theo dân gian thì hình dáng hoa này giống như bộ phận nhạy cảm của phụ nữ nên tuyệt đối không được sử dụng. Hơn nữa, loại cây hoa này cũng là nơi trú ngụ của nhiều hôn ma, rất nguy hiểm, không nên mang vào nhà.

- Cúc vạn thọ: Loài hoa này nhìn thì tươi tắn, đẹp đẽ nhưng lại không được phép đặt lên bàn thờ do có mùi hôi khó chịu sẽ khiến "người trên" không vui.

- Hoa râm bụt: Tuy có màu đỏ đẹp nhưng vì có chữ "râm" đằng trước nên cũng phải loại bỏ.

- Hoa phong lan: Chữ "phong" gần nghĩa với phong tình, phóng tùng nên không phù hợp để thờ cúng.

Đồ giả

Người xưa quan niệm bày đồ giả lên bàn thờ sẽ mang tội bất kinh với ông bà, tổ tiên. Việc này thể hiện thái độ không thành tâm, hời hợt vì nghĩ những thứ này có thể để được lâu, ít phải lau dọn.

Theo phong thủy, đồ dâng lên bàn thờ phải đều là “thật”, đẹp đẽ, trang nghiêm thì mới có thể xin người trên ban may mắn, phúc lộc cho con cháu được.

Vì vậy, bạn không nên tiết kiệm mà dùng đồ giả vì gửi đồ giả người khuất sẽ không nhận được và cho rằng con cháu lãng quên mình. Nó có thể khiến gia chủ gặp nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống.

Tổ tiên không thích 4 thứ đặt lên bàn thờ này! Gia chủ không muốn vận thế đi xuống, mất hết phúc lộc thì để ý ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cành vàng, lá ngọc, đồ hàng mã

Thứ không nên bày trên ban thờ Phật đầu tiên đó là cành vàng lá ngọc hay đồ hàng mã. Có nhiều người đi lễ hay mua cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng lễ rồi mang để đặt lên ban thờ Phật và cho như thế là tốt, mà không biết rằng đây là một trong những thứ không nên đặt lên ban thờ Phật.

Ban thờ Phật không giống ban thờ gia tiên hay thổ công. Thờ Phật cần nhất là thanh tĩnh, đơn giản, thành tâm. Cành vàng lá ngọc là đồ giả, màu sắc lòe loẹt, rất không phù hợp.

Hơn thế nữa, đồ mua không rõ nguồn gốc, không biết có thanh sạch hay không thì không nên dâng Phật. Dâng lên chẳng những không được phước phần mà còn mang tội bất kính.

Cành vàng lá ngọc lại có nghĩa cầu mong phú quý, may mắn, tốt lành, không thích hợp lễ Phật. Thờ Phật là chân tâm, thanh tịnh, không màng những thứ vật chất, màu mè như vậy. Bày vào ban lại rườm rà, không thông thoáng, mất đi vẻ gọn gàng, tôn kính.

Trái cây giả

Việc thờ cúng cốt ở thành tâm, chính vì thế mà khi cúng lễ cho ông bà tổ tiên, chớ đặt trái cây giả lên bàn thờ. Đừng vì tiết kiệm chút tiền mà làm điều đó, sự thành kính của bạn sẽ bị giảm bớt nhiều phần, thậm chí còn bị cho là bất kính. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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