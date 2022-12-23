4 loại cây kiểng vừa đẹp vừa hút hết khí độc, lọc sạch không khí, nhà nào cũng nên có

Nhà đẹp 23/12/2022 09:49

Những loại cây sau đây có khả năng hút khí độc tốt nên trồng trong nhà.

Cây trầu bà

Giống như nhiều cây dây leo khác, trầu bà khắc phục tình trạng có khí formaldehyde, carbon monoxide và benzene trong nhà. Cây trầu bà thích hợp trồng trang trí trong văn phòng, nhà hàng, khách sạn, tại nhà hoặc môi trường có nhiều tiếng ồn.

4 loại cây kiểng vừa đẹp vừa hút hết khí độc, lọc sạch không khí, nhà nào cũng nên có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ rất quen thuộc, và thực sự sẽ gây ngộ độc nếu bạn ăn vào. Ngược lại, nó cũng có tác dụng giải độc, vì lọc được các khí như formaldehyde. Cây dễ sống, do vậy phù hợp với người ít có thời gian chăm sóc. Vì formaldehyde bay hơi chủ yếu từ các sản phẩm vệ sinh cá nhân, nên cây lưỡi hổ sẽ có hiệu quả nhất khi đặt trong nhà tắm.

4 loại cây kiểng vừa đẹp vừa hút hết khí độc, lọc sạch không khí, nhà nào cũng nên có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây nha đam (lô hội)

Đây là cây thảo sống nhiều năm, lá màu xanh lục, không cuống, mọc sít nhau, dày, mẫm, hình 3 cạnh, mép dày, có răng cưa thô. Nha đam nổi tiếng nhất với khả năng làm lành vết thương. Gel trong lá cây này có thể làm dịu vết bỏng, vết cắt, vết côn trùng đốt và các dạng kích ứng da khác.

Ngoài ra, nó còn có tác dụng làm sạch không khí trong nhà. Nha đam dễ dàng hấp thu benzen và formaldehyde, aldehyde formic, cacbonic, cacbondioxit. Cây mọc tốt khi có nắng, vì vậy hãy để nơi cửa sổ có nắng chiếu tới.

4 loại cây kiểng vừa đẹp vừa hút hết khí độc, lọc sạch không khí, nhà nào cũng nên có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây thường xuân

Loại cây dây leo này phát triển mạnh trong không gian nhỏ. Nó cũng phát triển tốt ở trong phòng có cửa sổ hay nắng nhạt.

Tán lá rậm rạp của thường xuân hấp thụ rất tốt formaldehyde (còn gọi là phoóc môn), một trong những chất gây ô nhiễm không khí trong nhà phổ biến nhất, vốn được sử dụng nhiều trong các vật liệu như gỗ dán, thảm, xốp cách điện và nhựa gỗ. Các vật liệu này sẽ thải ra formaldehyde rất chậm theo thời gian. Hít thở phải formaldehyde ở nồng độ cao có thể gây ra các kích thích mắt, làm chảy nước mắt và đau đầu, nóng trong cổ họng, khó thở và ung thư.

4 loại cây kiểng vừa đẹp vừa hút hết khí độc, lọc sạch không khí, nhà nào cũng nên có - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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