Những vật dụng trong nhà đang hút cạn dần tài lộc và may mắn, hãy vứt bỏ ngay đừng tiếc!

Nhà đẹp 24/12/2022 19:39

Đồng hồ chết, gương bị vỡ, các loại cây có gai,...là những vật mà bạn không nên để chúng 'hiện diện' trong nhà, vì chúng tượng trưng cho sự xui xẻo, kém may mắn trong phong thủy.

Đồng hồ chết

Đồng hồ là vật dùng để biết thời gian, vì thế, đây là đồ vật hết sức quan trọng và không thể thiếu trong mỗi gia đình. Theo phong thủy, đồng hồ sẽ tác động đến từng khoảnh khắc trong mọi không gian.

Khi đồng hồ chuyển động sẽ tạo cho gia chủ cảm giác mọi vật đều chuyển động, thời gian đang trôi, vì thế, ngôi nhà sẽ tràn đầy sinh khí, tạo động lực, tâm lý tích cực cho gia đình.

Thế nên khi đồng hồ bị hỏng mà không thể sửa chữa được thì nó có dụ ý rằng thời gian đã dừng lại. Điều này mang ý nghĩa hết sức tiêu cực, ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà. Điều này được quan niệm rằng đồng hồ là tượng trưng cho thời gian của sự sống, nếu nó chết cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn cho gia chủ.

Những vật dụng trong nhà đang hút cạn dần tài lộc và may mắn, hãy vứt bỏ ngay đừng tiếc! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lịch cũ

Trong quan niệm phong thủy thì cuốn lịch cũ tượng trưng cho thời gian đã mất. Chính vì vậy, khi bạn đặt nó trong nhà sẽ khiến cho cuộc sống trở nên hoài niệm, chậm chạp khó lòng thăng tiến.

Bên cạnh đó, những tờ lịch cũ phản ánh về các sự kiện ở quá khứ trong đó bao gồm cả những điều tiêu cực, đen đủi, không may mắn, ảnh hưởng đến cuộc sống của thành viên trong gia đình của bạn.

Ghế bập bênh cũ không sử dụng

Nhiều ngôi nhà có những chiếc ghế bập bênh nhưng chẳng sử dụng đến. Trong phong thủy thì nó không hề đem lại may mắn cho gia chủ. Bởi có quan niệm rằng những chiếc ghế bập bênh cũ không dùng đến thì nó sẽ là nơi để “thế lực vô hình” ngồi ngự trị và điều đó sẽ mang lại bất hạnh hoặc mất mát cho gia chủ.

Gương bị nứt

Trong mỗi gia đình không thể thiếu gương soi, bởi gương là một phần thiết yếu của nhiều ngôi nhà. Tuy nhiên với những chiếc gương đã bị sứt mẻ, nứt vỡ thì bạn nên thay mới đừng cố sử dụng chúng.

Bởi trong phong thủy, gương vỡ là đồ dùng đại kỵ vì nó đem lại điều không tốt cho gia chủ. Đồng thời, khi đặt gương nứt vỡ trong nhà dễ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn.

Những vật dụng trong nhà đang hút cạn dần tài lộc và may mắn, hãy vứt bỏ ngay đừng tiếc! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây có gai

Cây xương rồng, cây có gai khác trừ hoa hồng thì không nên trồng trong nhà. Theo Phong Thủy, những cây này mang lại năng lượng tiêu cực, không may mắn, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình.

Đồ để ăn uống cũ, bị vỡ, sứt mẻ

Hiện nhiều gia đình vẫn giữ thói quen tiết kiệm bằng việc sử dụng đồ đã cũ, sứt mẻ thay vì vứt bỏ như bát, cốc, đĩa... Về mặt phong thủy, việc tái sử dụng bát, đĩa cũ không đem lại may mắn cho gia chủ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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