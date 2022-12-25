Nếu không muốn hối hận về sau thì nếu có bắt gặp những mẫu bàn ăn này tránh ngay lập tức!

Nhà đẹp 25/12/2022 08:26

Không phải kiểu bàn ăn nào cũng đúng chuẩn phong thủy, các kiểu bàn ăn dưới đây mua về chỉ có rước thêm phiền phức mà thôi.

Bàn ăn có góc nhọn

Theo quan niệm phong thủy, bàn ăn có góc càng nhọn thì sát khí càng lớn. Bàn ăn có hình tam giác là loại có góc nhọn, giống như những mũi tên chĩa vào người. Do đó đây là loại bàn ăn được xếp vào nhóm đại kỵ trong phong thủy bởi nó được cho là có thể làm gia đình bất hòa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, chọn bàn ăn hình tam giác cũng làm ảnh hưởng đến tài lộc, tiền của trong nhà.

Đối với những chiếc bàn ăn có đường viền lượn sóng tuy không phù hợp với quan niệm truyền thống nhưng vẫn có thể sử dụng được vì nó không có góc nhọn.

Bàn ăn có thể xoay

Nhiều gia đình thích chọn các bàn ăn tròn có vòng xoay ở giữa để cho mọi người tiện lấy đồ ăn mà không cần vươn tay ra xa. Tuy nhiên, kiểu bàn ăn này đôi khi chỉ đẹp về hình thức.

Phần tròn xoay thường có kẽ hở với phần bàn còn lại, nước canh, đồ ăn, cơm có thể bị rơi xuống kẽ này và rất vất vả để làm sạch. Dù bạn có cẩn thận đến mấy thì khó có thể tránh khỏi bẩn thỉu, sẽ mất thời gian để tháo ra vệ sinh.

Nếu không muốn hối hận về sau thì nếu có bắt gặp những mẫu bàn ăn này tránh ngay lập tức! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bàn ăn ọp ẹp, sắp gãy

Khi chọn mua bàn ăn tất nhiên ai cũng muốn lựa chọn mẫu bàn ăn đẹp, hài hòa với không gian, nhưng bàn ăn cũng cần có chất lượng tốt. Nhiều người chỉ chú ý đến yếu tố thẩm mỹ mà bỏ qua yếu tố chất lượng.

Thông thường, một bộ bàn ăn có thể sử dụng trên 20 năm. Nếu bàn ăn chất lượng kém, bạn sẽ phải thay toàn bộ bàn ăn thường xuyên, tốn thêm chi phí. Đồng thời theo phong thủy, bàn ăn này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến toàn bộ tài lộc của gia đình.

Bên cạnh đó, dùng mặt bàn kính tạo cảm giác lạnh, cứng và dễ vỡ. Mặt bàn ăn lạnh lẽo gây cảm giác tê cóng về mùa đông, ảnh hưởng đến tì vị của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, tốt nhất bạn nên sử dụng mặt bàn gỗ, tạo cảm giác ấm cúng.

Bàn ăn có mặt kính

Bàn ăn có mặt kính không phải lúc nào cũng có ưu điểm. Chất liệu kính trên mặt bàn dễ bám bẩn, bám dầu và rất khó để vệ sinh. Khi ăn, chúng ta thường đặt bát, đĩa, cốc lên trên nên những âm thanh của nó phát ra chẳng dễ chịu.

Nếu không muốn hối hận về sau thì nếu có bắt gặp những mẫu bàn ăn này tránh ngay lập tức! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một vấn đề khác nữa là dù bạn có cẩn thận đến mấy thì việc vỡ kính là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi các mảnh kính bị vỡ không chỉ làm mất thẩm mỹ, có thể gây nguy hiểm cho bạn và những người ngồi ăn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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